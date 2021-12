Galhardo, descartado para el partido contra el Valencia

El centrocampista brasileño del Celta Thiago Galhardo (d) en una foto de archivo. EFE/Salvador Sas

Vigo, 2 dic (EFE).- El delantero brasileño Thiago Galhardo no ha participado en el entrenamiento que la plantilla del Celta de Vigo ha realizado este jueves en la ciudad deportiva Afouteza, por lo que está prácticamente descartado para el partido del domingo contra el Valencia.

El atacante sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho en el partido de la Copa del Rey contra el CD Ebro, y está a la espera del resultado de las pruebas médicas que le realizaron en las últimas horas para conocer con más exactitud el tiempo que deberá permanecer de baja.

El ex futbolista del Internacional Porto Alegre, que fichó por el Celta el pasado mes de agosto, ha disputado hasta el momento 12 partidos de LaLiga Santander, dos de ellos como titular. De momento no se ha estrenado como goleador en el campeonato español.