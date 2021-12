Fútbol/Primera.- (Previa) Granada y Alavés viven un duelo directo por coger aire

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Granada y el Deportivo Alavés serán los encargados este viernes de abrir la decimosexta jornada de LaLiga Santander 2021-2022 con un importante duelo directo en el Nuevo Los Cármenes (21.00 horas) de cara a sus aspiraciones a coger aire respecto a la zona de descenso.



El conjunto granadino marcha decimosexto clasificado con 12 puntos, a dos del vitoriano, decimoquinto, y por ello ambos necesitan la victoria para no caer a la 'quema' si sus rivales suman triunfos este fin de semana.



Los de Robert Moreno, que solventaron con autoridad su estreno copero ante el Laguna (0-7), llevan tres jornadas sin ganar, pero el empate en San Mamés les puede dar moral en su intento de hacerse fuertes en su estadio, donde les está costando ser sólidos y donde hasta ahora sólo ha caído el Sevilla (1-0).



Por su parte, los de Javi Calleja, que también superaron su estreno en Copa ante el Unami (0-3), vieron frenada la buena dinámica que llevaban la pasada jornada al caer en Mendizorrotza ante el Celta y volvieron a quedarse cerca del descenso. Los goles de Joselu son su mejor arma para sumar por cuarta salida consecutiva.



Robert Moreno no podrá contar por sanción ni con Montoro ni con Germán Sánchez, aunque este también es uno de los muchos lesionados junto a Duarte, Víctor Díaz, Rochina, Machís e Isma Ruiz, por lo que Torrente y Abraham formarían el centro de la zaga, mientras que la buena noticia es la recuperación de Luis Milla, que podría incluso salir de inicio.



Javi Calleja, por su parte, sigue sin poder contar con el defensa Ximo Navarro y también tendrá la ausencia en el Nuevo Los Cármenes del lateral izquierdo Rubén Duarte, cuyo lugar en el once debería ser para Javi López.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 16 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 3 diciembre.



Granada - Alavés. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 21.00.



-Sábado 4 diciembre.



Sevilla - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00.



FC Barcelona - Betis. González Fuertes (C.Asturiano) 16.15.



Atlético Madrid - Mallorca. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.



Real Sociedad - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.



-Domingo 5 diciembre.



Rayo Vallecano - Espanyol. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.



Elche - Cádiz. Muñiz Ortiz (C.Gallego) 16.15.



Levante - Osasuna. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 18.30.



Celta - Valencia. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.



-Lunes 6 diciembre.



Getafe - Athletic Club. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 21.00.