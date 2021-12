Fútbol/Copa.- (Crónica) El Rayo pasa en los penaltis y los 'Primeras' hacen pleno

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Rayo Vallecano necesitó de la tanda de penaltis para superar al Guijuelo en la primera eliminatoria de Copa del Rey este jueves, jornada en la que los equipos de LaLiga Santander culminaron su pleno de victorias, con Valencia, Osasuna, Cádiz, Elche y Levante presentes también en el sorteo de este mismo viernes.



Los de Andoni Iraola se atascaron y mucho en el campo de un Tercera RFEF que eso sí es líder invicto de su categoría. Pozo adelantó a los visitantes, pero no volvió a crear peligro el conjunto madrileño. Toti empató para el Guijuelo y Luca Zidane terminó siendo héroe del Rayo en la tanda de penaltis.



En la prórroga, ya con uno menos por la segunda amarilla a Kevin Rodrigues en el 79', volvió a tener algo de llegada el Rayo pero los de Iraola, técnico que llevó a semifinales al Mirandés, jugaron con fuego. Cristóbal, uno de los mejores del cuadro local, fue quien topó con el meta vallecano en el lanzamiento decisivo.



Mientras, el Valencia, en busca de ser de nuevo aspirante a un 'torneo del k.o' que ha conquistado en ocho ocasiones, tuvo que sacar un alto nivel para superar al Utrillas (0-3), de la Regional Preferente de Aragón. Los de José Bordalás pasaron con los goles de Marcos André y en la segunda parte de Yunus y Koba.



Además, el Levante y el Elche tuvieron plácidos estrenos de Alessio Lisci y Francisco en sus banquillos, al superar con una tremenda goleada (0-8) al Huracán Melilla, de Regional Preferente, y al SD Leioa (0-2). Para los 'granotas' supone además el primer triunfo de la temporada ya que no conocen la victoria en Liga.



Por otro lado, también entre los equipos de Primera, Osasuna, que llevaba seis jornadas sin conocer la victoria liguera, no dio opción tampoco (0-4) al San Agustín, otro equipo de Regional Preferente. Mientras, el Cádiz dejó otro abultado resultado (0-7) en la Nueva Condomina ante el Villa de Fortuna, también de Preferente.



El Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas acogerá este viernes a las 12:00 el sorteo de la siguiente fase de la Copa del Rey, que agrupará a un total de 56 equipos en 28 partidos. Los emparejamientos se realizarán por sorteo en los que, en la medida de lo posible, los clubes de menor categoría actuarán de locales siempre que cumplan los requisitos mínimos.



--PARTIDOS DEL JUEVES EN LA COPA DEL REY.



Huracán de Melilla-Levante 0-8.



Utrillas-Valencia 0-3.



San Agustín-Osasuna 0-4.



Villa de Fortuna-Cádiz 0-7.



Guijuelo-Rayo Vallecano 1-1 (3-4, en penaltis).



SD Leioa-Elche 0-2.



Gernika-Eibar 1-2.



Puertollano-Girona 1-5.



Peña Sport-Málaga 0-3.



Ibiza Islas Pitiusas-Tenerife 1-2.



Adarve-Lugo 2-2 (3-4, en los penaltis).



Xerez-Leganés 1-2.



CD Cristo Atlético - Real Unión 2-0.



Vélez-Las Palmas 2-3.



Atlético Pulpileño-Castellón 0-1.



Eldense-Rayo Majadahonda 0-1.



UD Llanera-UD Logroñés 2-1.