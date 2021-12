Fútbol.- Madrid, Barça y Athletic proponen una alternativa económica a los clubes y LaLiga advierte de que es inviable

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club enviaron este jueves sendas cartas al resto de clubes de LaLiga planteando una alternativa al proyecto Impulso con el fondo de inversión CVC, pero la patronal salió al paso para advertir de que "es de imposible cumplimiento" para la mayoría.



Un día después de que la Comisión Delegada de LaLiga aprobara de forma unánime LaLiga Impulso, los tres clubes contrarios al proyecto mandaron vía carta una oferta de JP Morgan, Bank of America y HSBC con la que hacer frente al acuerdo que se presentará a los 42 clubes en la Asamblea del 10 de diciembre.



El plan de inversión de LaLiga Impulso supone una inversión de 1.994 millones de euros que permitirá a los clubes participantes disponer de los recursos necesarios para acometer proyectos de crecimiento y consolidación desde el punto de vista deportivo y empresarial, según se anunció el miércoles.



"Presentar una oferta la noche del día 2 de diciembre sabiendo que la Asamblea va a ser el día 10 de diciembre, y conociendo la operación desde el día 12 de agosto, demuestra que la intención es hacer descarrilar un proyecto que pone en peligro sus objetivos individuales aunque para ello tengan que destruir el futuro colectivo de la competición y sus clubes", dice LaLiga.



Así, la patronal salió al paso de este movimiento de los tres clubes en desacuerdo con LaLiga Impulso mediante un tajante comunicado. "La operación planteada, según la carta, es una financiación colectiva a través de un crédito que presenta una importante ausencia de detalles imprescindibles para entender la viabilidad de la misma. Solo en una primera lectura de la oferta de financiación sorprende que la misma es de imposible cumplimiento para la mayoría de los clubes, incluido el FC Barcelona", añade.



Además, desde LaLiga recuerdan que el proyecto con CVC es para impulsar el crecimiento global de LaLiga y sus clubes, un trabajo que está listo para empezar después de muchos meses. "Por el contrario, la operación presentada en esta carta se basa en propuesta improvisada elaborada sin el rigor mínimo exigible. Tratar de establecer una comparativa con el proyecto de LaLiga con CVC es no haber entendido en absoluto la realidad de LaLiga Impulso, que es mucho más que una operación de financiación", apunta.



"El Proyecto Impulso tiene por objetivo incorporar un socio industrial con amplia experiencia en España y en el sector de derechos deportivos que aporte capital a largo plazo y experiencia industrial contrastada para ayudar a LaLiga y a sus clubes a crecer globalmente en un momento de grandes retos e incertidumbres para la industria", añade, recordando la relación de CVC con MotoGP, F1, Rugby, Voleibol o Cricket.



Además, LaLiga insiste en que una vez más, los impulsores de la Superliga busquen su beneficio individual. "Resulta sorprendente que los impulsores de la Superliga, la cual resultaba letal para las ligas nacionales, exhiban preocupación por un proyecto que aprueba la mayoría de los clubes de LaLiga y que no les afecta económicamente", explica.



"La operación de CVC es una operación de inversión con un socio industrial, no de financiación, Florentino Pérez lo sabe (Abertis/CVC). Ahora Florentino se 'acuerda' de los clubes de LaLiga, (los de los partidos poco interesantes) y que ignoraba cuando preparaba la superliga", escribió en Twitter Javier Tebas, presidente de LaLiga, con el emoticno del mentiroso.



Por último, la patronal recuerda que LaLiga Impulso "no es la respuesta a un problema de liquidez de los clubes sino un proyecto estratégico para garantizar la competitividad y crecimiento en el medio y largo plazo de la competición y sus clubes".