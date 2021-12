Excandidato oficialista apoya al ultraconservador Kast para balotaje en Chile

Con el 12,69 % de los votos, Sichel quedó en cuarta posición entre los siete aspirantes que se presentaron en la primera vuelta, a la que él acudió en representación de la coalición oficialista del actual Gobierno del conservador Sebastián Piñera. Foto de archivo. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 2 dic (EFE).- El excandidato presidencial de la derecha oficialista, Sebastián Sichel, anunció este jueves su apoyo al aspirante ultraderechista, José Antonio Kast, de cara al balotaje que éste deberá enfrentar ante el izquierdista Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre por la primera magistratura.

"Si bien nuestro proyecto es distinto, es necesario adoptar una posición por lo que está en juego en Chile. Por mi parte desde el principio he manifestado que considero prioritario derrotar la amenaza del populismo de izquierda y comprometo mi voto para eso", señaló Sichel a través de una declaración pública.

Con el 12,69 % de los votos, Sichel quedó en cuarta posición entre los siete aspirantes que se presentaron en la primera vuelta, a la que él acudió en representación de la coalición oficialista del actual Gobierno del conservador Sebastián Piñera.

Las palabras del excandidato se dieron tras una conversación con Kast en las que debatieron sobre nueve puntos programáticos que Sichel pidió al ultraderechista incluir en su programa.

Kast y su equipo "han transmitido su absoluta disposición a incluir y reforzar en su programa los compromisos de los puntos enviados", señaló Sichel al respecto, subrayando que "esos nueve puntos son claves para convocar a miles de personas".

"Existe un gran electorado de centro, centro derecha, e independientes, que está lejos del proyecto del Partido Comunista y no ve cómo alternativa viable la candidatura del sector que representa Gabriel Boric, pero que al mismo tiempo requiere certezas en temas fundamentales como género, medioambiente, economía y derechos humanos", señaló Sichel en su declaración.

Si bien parte del equipo de Kast había criticado que Sichel pusiera condiciones, hoy Kast señaló que la mayoría de los puntos que plantea ya están recogidos en su programa y que no creía que ese fuera un obstáculo para contar con su apoyo.

Entre estos nuevo puntos se encontraban asuntos como el respeto irrestricto a los derechos humanos, el compromiso total con minorías y diversidades, o el compromiso con la interrupción del embarazo por tres causales y unión civil, entre otros.

Es la primera vez desde al retorno a la democracia en 1990 que los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha se quedan fuera de la contienda y que en las urnas se batirán dos modelos de país tan distintos.

Boric, que se presenta como abanderado de una formación de izquierdas que cuenta con el apoyo del Partido Comunista, propone un programa de gobierno que apunta hacia un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista.

En tanto, Kast, abogado católico del Partido Republicano, defiende el modelo neoliberal instalado durante la dictadura (1973-1990) y entona un duro discurso antinmigración, basado en el orden y en los valores tradicionales.

Los candidatos que se disputarán la Presidencia chilena el 19 diciembre ya se encuentran desplegados en la carrera por los votantes clave para llegar a La Moneda: el centro político.