El partido único norcoreano celebrará una sesión plenaria a fin de mes

Seúl, 2 dic (EFE).- Corea del Norte celebrará una reunión plenaria del comité central del Partido de los Trabajadores a finales de mes, las mismas fechas que marcan una década desde la llegada al poder del líder Kim Jong-un, según anunciaron hoy los medios de Pionyang.

El dictador norcoreano presidió en la víspera una reunión del politburó del partido único, la máxima instancia ejecutiva del régimen, en la que se decidió convocar hacia fin de diciembre "la cuarta sesión plenaria del Comité Central del Partido", informó este jueves la agencia estatal KCNA.

El medio estatal no detalló las fechas exactas en las que tendrá lugar la importante reunión del Partido de los Trabajadores, en la que se espera la aprobación de las directrices políticas para 2022 y donde también se podrían destacar los logros de Kim durante su década al frente de Corea del Norte.

En la sesión del politburó de la víspera, el líder norcoreano destacó que el país ha alcanzado "sus principales objetivos políticos" gracias a la "precisa dirección" ejercida por el partido, aunque también destacó que aún "se afrontan dificultades en el desarrollo económico" de Corea del Norte", según recoger la KCNA.

Kim también ensalzó los "grandes logros" en ámbitos "priorizados por el partido" como la agricultura o la construcción, que han permitido "sentar las bases para el desarrollo económico del país y avanzar de forma vigorosa en los estándares de vida del pueblo".

La agencia estatal no recogió ninguna alusión a la pandemia ni a la escasez de alimentos y de otros productos básicos que sufre el país debido a su aislamiento aún más pronunciado da raíz de la crisis sanitaria global, dificultades que había admitido el propio Kim en anteriores discursos.

Kim señaló, no obstante, que el próximo año Corea del Norte "afrontará una lucha gigante, al igual que la afrontada este año", y destacó que el Comité Central del Partido fijará planes "dinámicos, avanzados, científicos y detallados" de cara a 2022, además de dar instrucciones a otros altos cargos para preparar la reunión de fin de mes.

Kim Jong-un tomó el mando del régimen norcoreano tras el fallecimiento de su padre y anterior líder norcoreano, Kim Jong-il, el 17 de diciembre de 2011.