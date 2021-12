El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá regresa en 2022 con 176 obras

Foto de archivo de la alcaldesa de Bogotá,Claudia López. EFE/Juanjo Martín

Bogotá, 2 dic (EFE).- El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB) volverá a realizarse del 1 al 17 de abril de 2022 con 36 obras nacionales e internacionales en sala y 140 callejeras tras cuatro años, pues la edición de 2020 no pudo llevarse a cabo.

"Volver a disfrutar del Festival Iberoamericano de Teatro es una alegría para la ciudad. Es la oportunidad de reencontrarnos con la cultura y con el arte", expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante la presentación del FITB.

Entre las obras que se presentarán en el festival aparecen "Encuentros Breves", de Argentina; "Pinocchio", de Inglaterra; "La Mentira Complaciente", de Colombia; "Trilogía de mujer", de España; "Origin of a Tale", del Líbano; "Dots And lines", de Japón, y "Nomad" de Bélgica.

"Vuelven a vivir nuestras salas de teatro, que se suman a las expresiones artísticas que ahora se tomarán las calles de la ciudad. Popularizar el teatro, sacarlo de las salas para que fuera para todos y hacernos parte de él es un legado que vive, que honramos y que apreciamos", recalcó López.

El FITB, por primera vez en su historia, recorrerá otras 10 ciudades colombianas, entre ellas Medellín, Barranquilla, Cali y Pasto, así como tendrá actividades en las 20 localidades de Bogotá.

También contará con un componente digital en el que la ciudadanía podrán disfrutar de nuevas producciones y obras de manera gratuita, ya sea en vivo o en diferido.

"Serán dos semanas en abril, del 1 al 17 de abril, en las que el arte y la creatividad se toman la ciudad con 36 obras nacionales e internacionales, más de 2.300 personas trabajando y esto es increíble porque genera empleo, 110 funciones, 320 artistas, miles y millones de asistentes en las salas y en las calles de Bogotá y otras 10 ciudades del país", destacó la alcaldesa.

Otro de los componentes del festival será el de formación, pues habrá charlas, talleres y seminarios, para actores, directores y miembros del ecosistema de las artes escénicas, así como para empresarios, emprendedores, líderes sociales, instituciones y estudiantes.

"Este es un festival de la felicidad, de volver a vernos viendo cosas sublimes, de compartir afuera del teatro las impresiones que quedaron en el alma, de ver genialidades, palabras e imágenes que nos transformen en mejores seres humanos", expresó la actriz Alejandra Borrero, directora de Casa Ensamble y una de las encargadas de la programación del FITB en 2022.