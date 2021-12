El América mexicano rescinde el contrato del chileno Nicolás Castillo

Fotografía de archivo del jugador chileno, Nicolás Castillo. EFE/Francisco Guasco

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Las Águilas del América del fútbol mexicano informaron este miércoles que rescindieron el contrato del delantero chileno Nicolás Castillo, ganador de la Copa América 2016 con la selección de su país.

"Nico: queremos agradecerte por tu entrega y profesionalismo durante esta etapa de tu carrera. Te deseamos el mejor de los éxitos en tus próximos proyectos deportivos", explicó en un comunicado el equipo con sede en Ciudad de México.

El atacante de 28 años fichó por las Águilas en el Clausura 2019 procedente del Benfica portugués, pero no pudo consolidarse por lesiones y por sufrir una trombosis en la pierna derecha en 2020 que amenazó su vida y con terminar su carrera futbolística.

Nicolás Castillo jugó el último semestre en el Juventude brasileño, cedido por el América, en el que alineó en dos partidos sin marcar goles.

"Tu fortaleza ante la adversidad será inspiración para generaciones actuales y futuras de deportistas", elogió el América al referirse a la capacidad de Castillo para recuperarse de la trombosis y regresar a las canchas.

En las Águilas, el chileno disputó 27 encuentros, marcó nueve goles y dio tres asistencias, además de conquistar el trofeo de Campeón de Campeones de la temporada 2018-2019.

Castillo se encuentra a prueba en el Necaxa del entrenador argentino Pablo Guede y según adelantó el director deportivo del equipo, Santiago San Román, el delantero tiene que pasar las pruebas médicas para poder concretar su fichaje.

"En ese momento tenemos una negociación con él. Todavía no es nada seguro. Primero tiene que demostrar que su salud no corre riesgo y después ver si puede competir en alto rendimiento", explicó San Román.

El siguiente torneo en México, el Clausura 2021, comenzará en enero por lo que el chileno tiene tiempo para demostrarle a Guede que puede ser una solución para el ataque, el cuarto peor del torneo pasado con 16 dianas en 17 partidos.