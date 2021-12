EEUU/UE.- Hungría bloquea la participación de la UE como bloque en la Cumbre por la Democracia de Biden

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Hungría se resiste a que la Unión Europea participe como bloque en la Cumbre por la Democracia organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la próxima semana, a la que las autoridades húngaras no están invitadas.



Hungría es el único país de los Veintisiete que no figura en la lista de invitados de Biden para el foro que se celebrará los días 9 y 10 de diciembre de forma virtual. De esta cumbre también se han quedado fuera otros países como Rusia y China, mientras que para otros como Venezuela se ha optado por invitar a figuras alternativas --el opositor Juan Guaidó en el caso venezolano--.



El tema salió a colación en una reunión el miércoles a Veintisiete a nivel de embajadores ante la UE, el formato en el que se preparan las posiciones y negociaciones antes de que los asuntos se aborden a nivel de ministros o líderes, según fuentes consultadas por la agencia de noticias Bloomberg. La UE sí figura en la lista de invitados, junto a más de un centenar de países.



Budapest ha recibido críticas desde Bruselas en estos últimos meses por su supuesta deriva antidemocrática, en particular por las dudas que se han suscitado en materia de Estado de Derecho o derechos y libertades fundamentales. La Comisión Europea ha amenazado con congelar el desembolso de fondos comunitarios.