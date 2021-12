EEUU.- Una de las supuestas víctimas de Epstein dice en el juicio que le presentaron a Trump con 14 años en una fiesta

09-10-2021 Donald Trump POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SCOTT OLSON



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Una de las cuatro mujeres que asegura haber sido "captada" por Ghislaine Maxwell para tener relaciones sexuales en las fiestas de la alta sociedad que organizaba el interfecto Jeffrey Epstein ha asegurado en el juicio que se está celebrando por este caso que le presentaron al expresidente Donald Trump cuando tenía 14 años.



En el juicio contra Maxwell --una conocida celebridad británica a la que se acusa de haber sido quien facilitaba a Epstein estas jóvenes, todas ellas menores de edad--, la víctima, bajo el pseudónimo de 'Jane', ha contado que conoció al expresidente Trump en la década de 1990 en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach, Florida.



'Jane', quien ha contado también que participó en 1998 en un concurso de belleza infantil vinculado a las empresas y el capital Trump, no ha dado más detalles acerca de aquel encuentro en la mansión del magnate, pero sí ha revelado que estuvo en uno de los famosos vuelos de Epstein junto al príncipe Andrés de Inglaterra.



Un episodio confirmado en el juicio por el veterano piloto del avión privado de Epstein, Larry Visoski, quien ha admitido haber conocido a 'Jane' en uno de esos vuelos, aunque ha negado que supiera la edad que tenía en aquellos momentos, detalla la NBC.



Estos vuelos se convirtieron en objetivo del escrutinio de los medios de comunicación cuando se publicó que en ellos habrían viajado figuras tan ilustres como el príncipe Andrés, el expresidente Bill Clinton, el propio Trump o su abogado, Alan Dershowitz.



'Jane' ha contado ante el tribunal que Epstein abusaba regularmente de ella en sus mansiones de Palm Beach, Nueva York y en su rancho en Nuevo México. "Me hicieron cosas despreciables y no querría seguir hablando de ellas", ha dicho.



Según ha testificado, conoció a Epstein y Maxwell en un campamento de verano, su padre acaba de fallecer y la situación en casa no era buena. "Mi familia tenía problemas de dinero" y Epstein pagó algunas facturas, mientras que la acusada actuó como "una hermana mayor" al tiempo que "traficaba" con ella.



No es la primera mujer que señala directamente a Maxwell de "reclutar" menores y mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, por lo que ha sido acusada de seis cargos, entre ellos el de tráfico de menores con fines sexuales. Virginia Giuffre, que no forma parte de este caso, denunció que fue víctima de tráfico de seres humanos cuando tenía 17 años y entregada al príncipe Andrés.



La defensa de Maxwell sostiene que los fiscales han hecho de ella un "chivo expiatorio" puesto que no pueden juzgar a Epstein, quien se quitó la vida ahorcándose en su celda de una cárcel de Nueva York en agosto de 2019.