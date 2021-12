Ecuador.- Detienen en Argentina al hijo del exalcalde de Quito Jorge Yunda por presunta asociación ilícita

Yunda defiende que su hijo no ha robado "ni un solo centavo" y denuncia que la clase política vaya contra su familia



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Las autoridades argentinas han detenido este miércoles al hijo del exalcalde de la capital de Ecuador, Quito, Jorge Yunda, sobre el que pesaba una notificación de 'alerta roja' de la Interpol desde el mes de noviembre acusado de asociación ilícita.



"Informamos a la ciudadanía que Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, buscado en 194 países, fue localizado y detenido hoy en Buenos Aires, Argentina", ha informado el Ministerio de Gobierno de Ecuador en un comunicado lanzado en sus redes sociales.



El ente ecuatoriano ha destacado la cooperación internacional entre la Policía de Ecuador y la de Argentina, en cumplimiento de una notificación roja lanzada por Interpol.



El proceso extradición para el traslado del detenido Sebastián Yunda ya se ha puesto en marcha y se prevé que llegue a Ecuador "dentro de algunas semanas".



El hijo del exalcalde capitalino, junto con otras siete personas, está imputado por presuntamente cometer el delito de asociación ilícita pues en conversaciones telefónicas escritas por Sebastián Yunda se detectaron posibles hechos de corrupción dentro del municipio de Quito.



REACCIÓN DE JORGE YUNDA



Por su parte, el exalcalde Jorge Yunda ha reaccionado a la detención de su hijo a quien ha defendido alegando que "no se ha robado ni un solo centavo".



"Los odios y la miseria humana de una clase política que está destituyendo el país nos persiguen, conmigo lo que quiera, no con la familia, miserables", ha denunciado Yunda.