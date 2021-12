Detectan posibles nuevos vínculos entre vacuna Astra y coágulos

(Bloomberg) -- Los científicos han identificado una posible razón por la que la vacuna contra el covid 19 de AstraZeneca Plc puede causar coágulos de sangre, después de que el uso de la vacuna se limitara a nivel mundial para prevenir el efecto secundario poco común.

La investigación preclínica, realizada con Astra, encontró que la interacción entre la vacuna y una proteína conocida como factor plaquetario 4 podría estar detrás de los casos de trombosis con síndrome de trombocitopenia, según un estudio publicado el miércoles en la revista Science Advances por científicos de universidades de Estados Unidos y el Reino Unido, así como de Astra. La investigación no es definitiva, dijo la compañía.

La vacuna de Astra, desarrollada en conjunto con la Universidad de Oxford, se ha visto obstaculizada a nivel mundial por un posible vínculo entre la vacuna y casos raros de coágulos de sangre, y el Reino Unido limita su uso a los mayores de 40 años, mientras que EE.UU. aún no ha autorizado la vacuna. En mayo, científicos en Alemania publicaron una hipótesis de que el efecto secundario estaba relacionado con el vector de adenovirus que utiliza la inoculación.

Los coágulos han sido más comunes después de una primera dosis que una segunda, con 426 casos reportados al regulador del Reino Unido al 17 de noviembre, de más de 24 millones de primeras y segundas dosis de vacunas administradas.

“Aunque la investigación no es definitiva, ofrece información interesante, y AstraZeneca está explorando formas de aprovechar estos hallazgos como parte de nuestros esfuerzos para eliminar este efecto secundario extremadamente raro”, dijo la compañía en un comunicado.

La compañía destacó que el mecanismo identificado no demuestra que sea la causa de la trombosis poco común y que la mayoría de las personas que tienen anticuerpos PF4 no desarrollarán coágulos. El riesgo de coágulos de sangre también es mucho mayor con covid que con cualquiera de las vacunas.

Nota Original:

Possible New Links Between Astra Vaccine and Blood Clots Found

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.