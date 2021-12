Dallas Mavericks gana a New Orleans Pelicans (107-139)

Dallas Mavericks consiguió ganar frente a New Orleans Pelicans como visitante por 107-139 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans lograron la victoria a domicilio contra Los Angeles Clippers por 104-123, mientras que los de Dallas Mavericks perdieron en casa con Cleveland Cavaliers por 96-114. Con este resultado, Dallas Mavericks cuenta con 11 partidos ganados de 20 jugados, lo que le permite afianzarse en los puestos de Play-off. Por su parte, New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con seis partidos ganados de 24 disputados.

Durante el primer cuarto Dallas Mavericks fue el principal protagonista, de hecho, consiguió un parcial de 13-2 y tuvo una diferencia máxima de 19 puntos (18-37) hasta finalizar con un 23-41. Posteriormente, durante el segundo cuarto Dallas Mavericks se distanció en el luminoso y elevó la diferencia hasta un máximo de 23 puntos (23-46) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 23-26. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 46-67 en el marcador.

En el tercer cuarto los jugadores de Dallas Mavericks ampliaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-0 y tuvieron una diferencia máxima de 27 puntos (53-80) hasta concluir con un resultado parcial de 29-35 y un 75-102 total. Por último, en el transcurso del último cuarto los visitantes aumentaron de nuevo su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 y elevaron la diferencia hasta un máximo de 38 puntos (93-131) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 32-37. Finalmente, el partido acabó con un resultado de 107-139 a favor de los visitantes.

Durante el partido, Dallas Mavericks se hizo con la victoria gracias a los 28 puntos, 14 asistencias y cuatro rebotes de Luka Doncic y los 20 puntos, dos asistencias y 10 rebotes de Kristaps Porzingis. Los 29 puntos, tres asistencias y dos rebotes de Brandon Ingram y los 13 puntos, seis asistencias y un rebote de Devonte' Graham no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

El siguiente choque, enfrentará de nuevo a Dallas Mavericks con New Orleans Pelicans en el Centro American Airlines. Por su parte, en el próximo encuentro, New Orleans Pelicans se enfrentará a Dallas Mavericks en el Centro American Airlines.