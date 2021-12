Coronavirus.- Sudáfrica reitera su descontento con las prohibiciones de viaje "no científicas y discriminatorias"

Apunta que la decisión generará un daño "considerable y duradero" a la economía de los países afectados



El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha vuelto a trasladar su descontento por las prohibiciones de viaje a Sudáfrica impuestas a nivel internacional, las cuales considera "no científicas y discriminatorias".



Ramaphosa se encuentra inmerso en una gira de alto nivel por la región occidental del continente africano y, en su parada en Nigeria, ha agradecido al presidente de dicha nación, Muhammadu Buhari, el mensaje que lanza su Gobierno al celebrar la reunión.



"La solidaridad que expresa usted (Buhari) y el Gobierno de Nigeria envía el mensaje más contundente. Dice que, como países africanos, estamos unidos contra la imposición de restricciones arbitrarias y discriminatorias que no solo son acientíficas, sino contrarias a nivel productivo a largo plazo", ha señalado.



Ramaphosa ha detallado que los mandatarios de Costa de Marfil, Ghana o Senegal, naciones que visitará a lo largo de esta gira, también se mueven en los mismos términos, recoge el portal sudafricano News24.



"Esto es una pandemia mundial, y superarla requiere que colaboremos y trabajemos juntos como colectivo", ha aseverado el mandatario sudafricano, apelando al hermanamiento de África y al de la comunidad internacional.



Del mismo modo, ha lamentado que estas prohibiciones generarán un daño "considerable y duradero" en las economías de las naciones afectadas por las medidas.



La visita de Ramaphosa tiene lugar cuando la mayoría de la comunidad internacional ha reforzados sus medidas de prevención de contagios de coronavirus, especialmente con la prohibición de viajar a Sudáfrica y otros países de la región sur del continente ante la aparición de una nueva variante del virus, ómicron.



Finalmente, el presidente sudafricano ha invitado al resto de naciones africanas a que no actúen como los países de otros continentes y no impongan prohibiciones de viaje.



Por su parte, Buhari se ha referido a los acuerdos bilaterales y vinculados a futuros negocios en el marco del Área de Libre Comercio Continental de África. "Tenemos que hacer más para lograr la integración entre las dos economías", considera el mandatario nigeriano.