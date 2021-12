Coronavirus.- Grecia confirma su primer caso de la variante ómicron, en un viajero llegado el pasado viernes

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Grecia ha confirmado que ya se ha detectado en el país el primer caso de SARS-CoV-2 de la variante ómicron, en un viajero que llegó a Creta el 26 de noviembre procedente de Sudáfrica y que había dado negativo en el primer test de antígenos realizado tras su llegada.



El responsable de la Organización Nacional de Salud Pública, Theoklis Zaoutis, ha explicado ante los medios que el viajero en cuestión volvió a dar negativo al día siguiente de su llegada, después de desarrollar los primeros síntomas, y no fue hasta una tercera prueba, el 29 de noviembre, cuando se confirmó la infección.



Las autoridades finalmente han confirmado este jueves que se trata de un caso de la variante ómicron y han procedido a hacer pruebas a todos sus contactos, sin que por ahora haya constancia de nuevos casos. El paciente permanece entretanto en aislamiento, según el diario 'Kathimerini'.



Para contener la pandemia de COVID-19, Grecia ha puesto el foco en estos últimos días en las personas que aún no se han vacunado. El Parlamento dio luz verde el miércoles a la reforma que permite multar a los mayores de 60 años que no hayan completado la pauta, en torno al 17 por ciento de las personas de esta franja de edad.



Greek lawmakers on Wednesday approved legislation making vaccination for COVID-19 mandatory for all residents aged over 60, to deal with an infection surge and the emergence of the omicron variant.