Copa Airlines incorpora un nuevo vuelo entre Panamá y Armenia en Colombia

Pasajeros fueron registrados este jueves antes de abordar un vuelo comercial entre la capital panameña y Armenia (Colombia), inaugurado hoy en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 2 dic (EFE).- Copa Airlines inauguró este jueves una ruta entre Ciudad de Panamá y Armenia, una de las principales ciudades del eje cafetero en Colombia, siendo el primer nuevo destino de la aerolínea panameña desde 2019.

"Se está retomando la actividad en general. Este es un destino nuevo y hace dos años que no habían", dijo a Efe el vicepresidente de Ventas de Copa Airlines, Christophe Didier.

El vuelo "CM330" tiene tres frecuencias semanales - martes, jueves y domingo-, partiendo del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, un importante centro de conexiones regional, a las 11.36 a.m. y llegando al Aeropuerto Internacional El Edén a las 12.58 p.m.

El vuelo de regreso sale los mismos días a las 3.58 p.m. de Armenia y aterrizando en el país centroamericano a las 5.18 p.m.

La ruta, que es operada por un Boeing 737-700, tiene capacidad para 124 pasajeros, 12 en Clase Ejecutiva y 112 en la cabina principal, y este primer vuelo partió casi completo, con 122 viajeros a bordo.

"Nos sentimos honrados por la inauguración de la octava ruta entre Panamá y Colombia en una ciudad tan maravillosa como es Armenia", declaró durante el evento inaugural el segundo secretario de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en Panamá, Camilo Vizcaya Rodríguez.

Rodríguez explicó que es "una región muy hermosa llamada El Valle del Cocora, que queda cerca de una ciudad llamada Salento, declarada patrimonio de la Humanidad (por su paisaje cultural cafetero), es un valle maravilloso lleno de palmas de cera, el árbol nacional".

Por su parte, el gerente general de Tocumen S.A, Raffoul Arab, felicitó "al equipo de Copa por este nuevo destino que hoy abren en Armenia. Resulta estimulante ver como poco a poco la industria aérea se va recuperando a pesar de las circunstancia difíciles que prevalecen como resultado de la pandemia".

Además de Armenia, Copa Airlines iniciará operaciones en las próximas semanas con la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y con Atlanta, EE.UU, siendo "tres nuevos destinos en diciembre", agregó Didier.

Los vuelos hacia Cúcuta, que iniciarán el próximo lunes, también tendrán tres frecuencias semanales - lunes, miércoles y sábados -, saliendo de Panamá a las 9.56 p.m. y llegando al Aeropuerto Internacional Camilo Daza a las 11.23 p.m., mientras que el de regreso partirá los martes, jueves y domingos desde Cúcuta a la 4.34 a.m., llegando a las 6.04 a.m.

Con estos dos nuevos destinos, Copa Airlines servirá 9 destinos dentro del territorio colombiano, informó la aerolínea.

Didier explicó han hecho una fuerte apuesta con Colombia porque tanto el país suramericano como "Panamá se han reactivado muy bien últimamente y también el turismo", lo que "facilita los intercambios".

"No vamos abrir en un país donde están encerrados. Vemos una oportunidad de mercado en ambos países", agregó.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, y ofrece un rendimiento de puntualidad superior al 90 %, entre los mejores en la industria mundial, de acuerdo con los datos de la empresa.