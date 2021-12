Cómo ahorrar electricidad con las luces de Adviento

ARCHIVO - Una de las formas de ahorrar más sencillas es prender las luces de Adviento solo cuando se está en casa. Foto: Mascha Brichta/dpa

Utilizar la menor cantidad de electricidad posible y seguir iluminando la casa en la época de Navidad no tiene por qué ser una contradicción. Al fin y al cabo, las cadenas de luces LED ya no consumen tanta energía como las antiguas decoraciones con lámparas incandescentes. Sin embargo, Tobias Schleicher, de un instituto alemán de investigación medioambiental, aconseja comprar luces LED de alta calidad en comercios especializados. "Porque eso supone una gran diferencia", afirma, refiriéndose al desperdicio en los procesos de producción. Los buenos modelos pueden durar décadas, ya que a menudo solo se utilizan unas pocas semanas al año. Los productos baratos, prosigue Schleicher, tienden a estropearse rápidamente y hacen crecer la montaña de residuos electrónicos. La buena calidad no necesariamente trae aparejado un precio más alto. Los fabricantes indican en el embalaje valores orientativos sobre la vida útil de las cadenas de luces. Según el experto en energía, los modelos de buena calidad deben poder brillar durante al menos 20.000 horas, los de baja luminosidad deberían durar incluso 30.000 horas. El grado de eficiencia energética de las LED también puede verse en el envase del producto o en los estantes de venta. La etiqueta energética de la Unión Europea evalúa la eficiencia energética con barras de color rojo a verde y una clasificación por clases. Los criterios se han revisado recientemente: los LED más eficientes de la anterior clase A++ se asignan ahora a las clases D a F. Así y todo, las cadenas de luces son eficientes. Por ello, Schleicher aconseja incluso sustituir las viejas cadenas de luces con lámparas incandescentes por luces LED, ya que, desde el punto de vista energético, estas son de consumo más austero. Según el proveedor alemán de energía Lichtblick, quien haga funcionar las luces con electricidad verde puede ahorrar muchas emisiones de CO2. Si todas las luces de Alemania funcionaran con electricidad verde, se podría evitar la emisión de 220.000 toneladas de este gas perjudicial para el clima. Este es el resultado de los cálculos realizados por la empresa a partir de una encuesta representativa. A pesar de la tecnología LED de bajo consumo, no hay que olvidar que cuantas menos luces se compren y enciendan, menos recursos se consumirán. También se recomienda encender los adornos de Adviento solo cuando se esté en casa para disfrutarlos. Antes de acostarse, lo mejor es apagarlos. Si una de las lámparas LED de la cadena se rompe con el tiempo, el producto no tiene por qué ir directamente a la basura. Por regla general, no es posible sustituir las luces individualmente. Pero a diferencia de las antiguas luces con bombillas incandescentes, las luces restantes se siguen encendiendo. Y según el instituto alemán, es perfectamente normal que una cadena de luces LED pierda su luminosidad con el paso de los años. Si en algún momento una cadena deja de funcionar por completo, esta deberá ser eliminada como basura electrónica o llevarse a un centro de reciclaje, pero nunca deberá eliminarse junto con los residuos domésticos. Según el instituto alemán, las luces también pueden entregarse en algunas cadenas de tiendas. dpa