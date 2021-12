COI repite llamada a Peng, insiste en que está bien y concierta cita en enero

La tenista Peng Shuai, en una imagen de archivo. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Madrid, 2 dic (EFE).- El COI ha mantenido un segunda videoconferencia con la tenista china Peng Shuai en la que le ha ofrecido "apoyo a cualquier nivel" y ha concertado un encuentro personal para el mes de enero, informa el organismo olímpico en un comunicado en el que "reconfirma" que la deportista está aparentemente en buen estado.

"Compartimos la misma preocupación que muchos otras personas y organizaciones por el bienestar y la seguridad de Peng Shuai. Por eso, ayer un equipo del COI mantuvo otra videollamada con ella", señala la nota, hecha pública un día después de que la WTA cancelase todos sus torneos en China mientras no se aclare la situación de la jugadora.

Peng desveló el 2 de noviembre en la red social Weibo que mantuvo durante años un intermitente idilio con el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión.

El debate sobre las acusaciones fue rápidamente censurado en las redes sociales chinas y la publicación original (que decía "aquella tarde no consentí y lloré todo el rato") desapareció. Se desconoce el paradero de la tenista, aunque el pasado día 21 mantuvo una videoconferencia con el presidente del COI, Thomas Bach, de la que se ofreció testimonio gráfico.

"Hay distintas maneras de comprobar su estado y su seguridad", apunta el COI en su nota de este jueves. "Nosotros hemos optado por un enfoque humano y basado en la persona. Puesto que es una deportista tres veces olímpica, abordamos estas preocupaciones directamente con las organizaciones deportivas chinas. Empleamos la 'diplomacia tranquila" (...), la vía más prometedora en estas cuestiones humanitarias".

El comunicado recuerda que en la llamada del 21 de noviembre Peng "explicó su situación y aparentemente estaba a salvo y bien, dada la situación difícil que atraviesa".

"Esto se reconfirmó en la llamada de ayer", insiste.

"Nuestro enfoque personal significa que seguimos preocupados por su situación y continuaremos apoyándola", concluye la nota.

La WTA consideró insuficiente las pruebas del estado de Peng que aportaba el COI, por sospechar que la jugadora hablaba bajo presión, e insiste en que la acusación sea investigada formalmente.

El número uno de la clasificación masculina de tenis, el serbio Novak Djokovic, mostró el miércoles en Madrid, donde disputa la Copa Davis, su "apoyo total" a la decisión de la WTA, al considerar "insuficiente" la información sobre el verdadero estado de Peng.

La polémica se produce a dos meses de la inauguración en Pekín de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 4 de febrero de 2022. EFE

