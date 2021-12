Ciencia.-Un capullo estelar con moléculas orgánicas en el límite galáctico

02-12-2021 Imagen conceptual del artista de la protoestrella descubierta en el extremo exterior de la galaxia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NIIGATA UNIVERSITY



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Por primera vez, astrónomos han detectado en el borde de nuestra galaxia una estrella recién nacida y el capullo circundante de moléculas orgánicas complejas.



El descubrimiento, que reveló la complejidad química oculta de nuestro Universo, aparece en un artículo de The Astrophysical Journal.



Los científicos de la Universidad de Niigata (Japón), el Instituto Academia Sínica de Astronomía y Astrofísica (Taiwán) y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, utilizaron el Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) en Chile para observar una estrella recién nacida (protoestrella) en la región WB89-789, ubicada en el extremo exterior de la Vía Láctea.



Se detectó una variedad de moléculas portadoras de carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y silicio, incluidas moléculas orgánicas complejas que contienen hasta nueve átomos. Una protoestrella de este tipo, así como el capullo asociado de gas molecular químicamente rico, aún no había sido detectada en el borde de nuestra galaxia.



Las observaciones de ALMA revelan que varios tipos de moléculas orgánicas complejas, como metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH), formiato de metilo (HCOOCH3), dimetiléter (CH3OCH3), formamida (NH2CHO), propanonitrilo (C2H5CN), etc., son presente incluso en el entorno primordial de la galaxia exterior extrema. Estas moléculas orgánicas complejas actúan potencialmente como materia prima para moléculas prebióticas más grandes.



Curiosamente, la abundancia relativa de moléculas orgánicas complejas en este objeto recién descubierto se asemeja notablemente a lo que se encuentra en objetos similares en el interior de la galaxia. Las observaciones sugieren que las moléculas orgánicas complejas se forman con una eficiencia similar incluso en el borde de nuestra galaxia, donde el entorno es muy diferente del entorno solar.



Se cree que la parte exterior de nuestra galaxia aún alberga un entorno primordial que existió en la época temprana de formación de galaxias. Las características ambientales de la galaxia exterior extrema, por ejemplo, baja abundancia de elementos pesados, pequeña o ninguna perturbación de los brazos espirales galácticos, son muy diferentes de las que se ven en la vecindad solar actual. Debido a sus características únicas, la galaxia exterior extrema es un excelente laboratorio para estudiar la formación de estrellas y el medio interestelar en el pasado entorno galáctico.



"Con ALMA pudimos ver una estrella en formación y el capullo molecular circundante en el borde de nuestra galaxia", dice en un comunicado Takashi Shimonishi, astrónomo de la Universidad de Niigata, Japón, y autor principal del artículo. "Para nuestra sorpresa, existe una variedad de moléculas orgánicas complejas abundantes en el entorno primordial del extremo exterior de la Galaxia. Las condiciones interestelares para formar la complejidad química podrían haber persistido desde la historia temprana del Universo ", agrega Shimonishi.



"Estas observaciones han revelado que se pueden formar moléculas orgánicas complejas incluso en entornos de baja metalicidad como las regiones más externas de nuestra galaxia. Este hallazgo proporciona una pieza importante del rompecabezas para comprender cómo se forman las moléculas orgánicas complejas en el Universo ", dice Kenji Furuya, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional de Japón y coautor del artículo.



Sin embargo, todavía no está claro si tal complejidad química es común en la parte exterior de la Galaxia. Las moléculas orgánicas complejas son de especial interés, porque algunas de ellas están conectadas a moléculas prebióticas formadas en el espacio. El equipo planea observar una mayor cantidad de regiones de formación de estrellas en el futuro y espera aclarar si los sistemas químicamente ricos, como se ve en nuestro Sistema Solar, son omnipresentes a lo largo de la historia del Universo.