China/Japón.- China convoca al embajador japonés por los comentarios "erróneos" de Shinzo Abe sobre Taiwán

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de China ha convocado este jueves al embajador japonés en el país, Hideo Tarumi, para protestar por las recientes declaraciones realizadas por el ex primer ministro nipón Shinzo Abe sobre Taiwán.



Para el Gobierno del gigante asiático, tal y como ha señalado en un comunicado el Ministerio de Exteriores, Abe ha realizado "juicios extremadamente erróneos sobre la cuestión taiwanesa" y ha incurrido así en "una injerencia en los asuntos internos de China, lo que supone una provocación clara contra la soberanía".



Abe ha sido acusado de "infringir las principales normas de las relaciones internacionales y los principios de las cuatro declaraciones políticas sinojaponesas", por lo que Pekín ha trasladado que "rechaza estos comentarios enérgicamente".



En una entrevista con el diario 'Nikkei', Abe afirmó que el mundo está preocupado por el aumento de la presión militar que Pekín ejerce sobre Taipéi y señaló que "cualquier situación de emergencia en la isla sería una situación de emergencia para la alianza entre Estados Unidos y Japón".



"China llama a Japón a analizar profundamente la historia y extraer enseñanzas, a no intervenir en la soberanía de China y de enviar señales falsas a las fuerzas que promueven la independencia de Taiwán", recoge el documento, que recalca que Tokio no tiene "ningún derecho a realizar este tipo de declaraciones irresponsables sobre dicha cuestión", tal y como ha informado el diario estatal 'Global Times'.



Por ello, las autoridades chinas han hecho un llamamiento a "no subestimar la firma determinación" del país a "defender su soberanía nacional".