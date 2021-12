China se opone a "politización del deporte", tras suspensión de torneos de WTA por Peng Shuai

Peng Shuai en encuentro conra la japonesa Nao Hibino en el Abierto de Australia 2020, Melbourne, Australia, 21 enero 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji

SHANGHÁI, 2 dic (Reuters) - China declaró el jueves su rechazo a la "politización del deporte", después de que la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) suspendió sus torneos en el país tras las acusaciones de agresión sexual de la estrella china Peng Shuai contra un ex viceprimer ministro.

La WTA, que no está convencida de las apariciones públicas de Peng desde que estalló el escándalo hace un mes, dijo que quiere garantías del bienestar de Peng y ha pedido que se investiguen las acusaciones realizadas por la ex número uno del mundo en dobles contra el ex viceprimer ministro Zhang Gaoli.

También citó la preocupación por la seguridad de otras jugadoras.

La postura adoptada por la WTA llega en un momento delicado para China, ya que Pekín se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero, y grupos globales de activistas de los derechos y otros han llamado a boicotear el evento en protesta por el historial de China sobre violaciones a los derechos humanos.

Al ser consultado por el tema en una sesión informativa habitual, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, no comentó directamente la medida de la WTA, pero dijo que China "se opone a la politización del deporte".

El Comité Olímpico Internacional sostuvo en un comunicado el jueves que había mantenido una segunda videollamada con Peng, tras haber tenido una a finales del mes pasado.

"Compartimos la misma preocupación que muchas otras personas y organizaciones sobre el bienestar y la seguridad de Peng Shuai. Por eso, ayer mismo, un equipo del COI mantuvo otra videollamada con ella", dijo el COI.

Pekín ha guardado silencio sobre el escándalo y las autoridades han bloqueado los debates sobre el tema en la censurada Internet local.

En cambio, el periódico Global Times, un tabloide nacionalista en lengua inglesa publicado por el Diario del Pueblo del gobernante Partido Comunista, criticó a la WTA en un editorial el jueves, acusándola de "introducir la política en el tenis femenino".

El editorial, publicado en la cuenta del periódico en Twitter -que no está disponible en China- calificó a la WTA de "traidores del espíritu olímpico" y dijo que "algunas fuerzas en Occidente están instigando un boicot contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022".

La decisión de la WTA, con sede en Estados Unidos, de alejarse de uno de sus mayores mercados fue aplaudida por muchas figuras destacadas del mundo del tenis, pero podría costarle cientos de millones de dólares a la organización en ingresos por transmisiones y patrocinios.

(Reporte de Brenda Goh; reporte adicional de Sudipto Ganguly en Mumbai, Gabriel Crossley en Pekín y redacción Shanghái; Editado en Español por Ricardo Figueroa)