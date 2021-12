Carrick deja el United

EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 2 dic (EFE).- Michael Carrick, que había ejercido en las últimas semanas como técnico interino y antes como asistente de Ole Gunnar Solskjaer, anunció este jueves que abandona el Manchester United.

El técnico inglés ha dirigido al United en los tres últimos encuentros, ganando 0-2 al Villarreal, empatando con el Chelsea a uno y en la victoria ante el Arsenal por 3-2. Ahora, con la llegada como técnico hasta final de temporada de Ralf Rangnick, ha decidido poner punto y final a su etapa en la estructura de los 'Diablos Rojos'.

"Mi tiempo en este gran club siempre va a estar entre los mejores años de mi carrera. Cuando firmé hace quince años, nunca, ni en mis mejores sueños, me hubiera imaginado ganar tantos trofeos. Nunca olvidaré los recuerdos ni como jugador ni como miembro del cuerpo técnico", dijo Carrick.

"Después de pensarlo mucho, he decidido que es el momento para irme. Siempre seré un aficionado del Manchester United y vendré a todos los partidos que pueda. Me gustaría desearle a Ralf, al cuerpo técnico, a los jugadores y a los aficionados, la mayor de las suertes en el futuro. Estaré en las gradas apoyando".

Ralf Rangnick, que ya tiene permiso de trabajo, ejercerá desde este viernes como entrenador del United y dirigirá su primer encuentro este domingo contra el Crystal Palace.