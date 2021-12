Biden dice que lucha contra covid-19 "no debería" ser un tema de división política

Biden dice que lucha contra covid-19 "no debería" ser un tema de división políticaWashington, 2 Dic 2021 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que la lucha contra el covid-19 "no debería" ser una cuestión de división política, al presentar un plan que busca evitar un brote de la epidemia con el inicio del invierno y la variante ómicron. "Sé que el covid-19 ha sido muy divisivo. En este país, se ha convertido en un tema político (...), lo cual es una triste constatación. No debería serlo, pero lo ha sido", dijo en un discurso desde la sede de los Institutos Nacionales de Salud, en las afueras de Washington. Biden habló cuando la variante ómicron, reportada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre, sigue detectándose en todo el mundo. Hasta ahora se han anunciado dos casos de la nueva cepa en Estados Unidos: un primero en California en una persona que regresó de Sudáfrica, y un segundo que involucra a un hombre de Minnesota sin antecedentes recientes de viajes internacionales, lo cual indica que hay transmisión comunitaria en el país.El plan de Biden para el invierno boreal incluye aumentar las vacunas de refuerzo para todos los adultos, vacunar a los niños, ampliar las pruebas diagnósticas gratuitas e instaurar protocolos de viaje más estrictos. Esto incluirá exigir que todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos se realicen una prueba diagnóstica un día antes de su vuelo.aue-ad/lm