Australia.- El primer ministro de Australia aparta al ministro de Educación por una supuesta relación "abusiva"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha apartado del cargo al ministro de Educación, Alan Tudge, mientras se investiga si cometió abusos físicos y emocionales durante un relación con una antigua empleada, Rachelle Miller.



Scott Morrison, que ha decidido apartar a Tudge de su cargo hasta que se aclaren las acusaciones, ha nombrado a la consultora Vivienne Thom como principal investigadora del caso y se ha referido al asunto en el Parlamento, confirmando que "el ministro ha acordado mantenerse al margen hasta que todo se resuelva".



Por su parte, Rachelle Miller "ha alabado el anuncio hecho por el primer ministro Scott Morrison sobre el nombramiento de Vivienne Thom para revisar la conducta del ministro Alan Tudge", según recoge la afectada en un comunicado escrito por sus abogados y publicado en las redes sociales este jueves.



Pese a que en un primer momento Miller aseguró que se trataba de una relación "consensuada", más tarde denunció que la relación que tuvo con el titular de Educación australiano en 2017 "destruyó su confianza" por "todo el acoso, la intimidación y la violencia" que vivió.



"Estaba tan avergonzada, tan humillada, tan asustada y cansada que conté la parte más pequeña de la historia porque no lo podía manejar", declaró.



Sin embargo, Tudge ha negado las acusaciones en unas declaraciones que ha recogido la cadena australiana ABC en donde ha afirmado no haber visto a Miller desde finales de 2017, cuando empezó a trabajar junto a la senadora Michaelia Cash.



ACUSACIONES DE GOLPES Y AMENAZAS



En una rueda de prensa, Miller se ha referido a un incidente en la ciudad de Kalgoorlie, donde aparentemente el ministro de Educación la habría invitado a una copa a las cuatro de la mañana. Sería unas horas más tarde cuando se habrían producido las relaciones sexuales entre la pareja.



Según relata la ex empleada, a la mañana siguiente se despertó por una llamada telefónica y Tudge empezó a golpearla para que saliera de la habitación, amenazándola con "que se fuera inmediatamente y que se asegurase de que nadie la viera".



"No recuerdo nada de esa noche. No recuerdo cómo terminé en aquella habitación. No recuerdo haber abandonado el bar. No recuerdo si tuvimos sexo. No sé si usamos protección y todavía sigo sin saberlo. Estaba tan asustada que no le pregunté", ha declarado Miller.



Por su parte, el ministro de Educación no ha hablado de forma directa sobre el suceso, pero ha defendido que su trabajo "implica muchos viajes" y que "se está bajo tanta presión" que "no debería haber ocurrido", según ha recogido la cadena australiana 'ABC'.



Más allá de las acusaciones, Miller también ha reconocido que "había veces que tenían grandes conversaciones" y que "juntos hicieron un buen trabajo", pero ha aclarado que "eso suele ocurrir en las relaciones abusivas".



Las acusaciones se hicieron públicas por primera vez hace un año en el programa Four Corners de la cadena ABC, en la que Miller habló sobre estos supuestos abusos. La ex empleada ha dicho también que "está dando la cara porque quiere que los líderes de la nación revisen el espacio de trabajo de los parlamentarios".