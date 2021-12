Ancelotti firma su tercera mejor racha de triunfos

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en una reciente foto de archivo. EFE/Kiko Huesca

Madrid, 2 dic (EFE).- La victoria del Real Madrid ante el Athletic Club, la séptima consecutivo entre LaLiga Santander y la Liga de Campeones, ya da forma al tercer mejor registro del italiano Carlo Ancelotti como entrenador madridista, camino de los diez triunfos seguidos que logró en su primera temporada, aún lejos del récord de hasta 22 que firmó en 2014.

"La racha es buena y tenemos una confianza muy alta", aseguró Ancelotti valorando el momento de Real Madrid, líder destacado de LaLiga, con un colchón de 7 puntos sobre sus perseguidores (el Atlético de Madrid con un partido por jugar ante el Granada), y clasificado matemáticamente para los octavos de final de la 'Champions', a falta de una jornada por disputarse que dictaminará el primer puesto frente al Inter de Milán.

PLENO EN NOVIEMBRE; LA OPORTUNIDAD DE DICIEMBRE

Los triunfos en los cinco partidos que ha disputado el Real Madrid en el mes de noviembre, ante Rayo, Granada y Sevilla más Shakhtar y Sheriff en la Liga de Campeones, sumado al partido ganado en Elche con el que cerró octubre y ante el Athletic con el que inició diciembre, dejan al equipo de Ancelotti con la posibilidad de asestar un golpe a LaLiga antes de las vacaciones navideñas.

El pleno de puntos en los últimos 15 disputados, permiten al equipo madridista encarar los partidos ante rivales directos como Real Sociedad y Atlético de Madrid con un grado de confianza mayor y con red en caso de que cambie una racha que ya es la tercera mejor de Ancelotti en los dos años y medio que ha ocupado el banquillo blanco en sus dos etapas. Junto a los duelos ante Cádiz y, de nuevo, Athletic, presentan la oportunidad de asestar un golpe a la Liga.

En su primer curso alcanzó diez triunfos consecutivos entre el 18 de diciembre de 2013, día en el que se estrenaba en la Copa del Rey ante el Olímpic, y el 2 de febrero que se cortaba con un empate en San Mamés frente al Athletic Club. Aquella racha tuvo una trascendencia menor ya que cinco de las victorias llegaron en una Copa del Rey que se jugaba con ida y vuelta desde su primera eliminatoria. Los otros cinco partidos, de Liga, no sirvieron para que alcanzase el título que se le ha resistido en sus dos intentos.

Las derrotas en el mes de marzo en el clásico y en casa del Sevilla, impidieron el camino a un título que tampoco logró el técnico italiano en su segunda campaña, pese a dejar un registro para la historia, enlazando 22 victorias. Había comenzado la temporada con dos derrotas en tres jornadas, ante Atlético de Madrid y Real Sociedad, cuando el Real Madrid reaccionó ganándolo todo desde el 16 de septiembre de 2014 hasta el 20 de diciembre que derrotaba a San Lorenzo en la final del Mundial de Clubes y se proclamaba campeón.

Aquella racha récord en la historia del fútbol español, dejó seis triunfos en la Liga de Campeones, doce en Liga, dos en Copa del Rey y dos en el Mundial de Clubes. Sin embargo el 2015 lo arrancaba de la peor manera posible, cayendo en Mestalla y siendo eliminado de la Copa del Rey por el Atlético de Madrid, que también salió vencedor en una Liga que se escapaba sumando las derrotas del clásico y de San Mamés.

PRIORIDAD AL CORTO PLAZO

Esas lecciones del pasado no marcan las decisiones de Ancelotti que, pese a lo cargado del calendario y encarar un partido cada tres días, descarta las rotaciones. Ha reducido su 'círculo de confianza' a apenas 15 jugadores y no realiza más de uno o dos cambios en su equipo titular por encuentro.

El técnico italiano da prioridad al corto plazo, con el objetivo de extender una dinámica positiva y seguir aumentando su ventaja de puntos, por encima de valoraciones del físico de sus jugadores y la opción de que les pase factura a largo plazo a veteranos como Luka Modric, Toni Kroos o Karim Benzema. "Si veo un jugador cansado, lo cambio, pero no quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que he de suponer. No voy a dar descanso a un jugador que no está cansado pensando en marzo", dejó claro como máxima en una comparecencia y lo está cumpliendo.

De esta manera, jugadores como Marcelo, Isco Alarcón, Eden Hazard, Luka Jovic o Mariano Díaz apenas reciben oportunidades y Ancelotti no cierra la puerta de salida del club en el mercado invernal para el que no esté satisfecho con su situación. El técnico italiano mostró a inicio de temporada que mantiene plena confianza en el galés Gareth Bale, al que espera para incluir en las rotaciones cuando esté recuperado, y ha ido dejando mensajes con sus decisiones, que han estado acompañada por una racha de resultados que ya es la tercera mejor en el Real Madrid.