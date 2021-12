Acciones Alibaba en lo más barato; represión borra US$526.000M

(Bloomberg) -- Las acciones de Alibaba Group Holding Ltd. que cotizan en Estados Unidos nunca han estado tan baratas y, sin embargo, los inversionistas siguen abandonando.

Sobre la base de las ganancias informadas, los recibos de depósito estadounidenses (ADR, por siglas en inglés) de Alibaba se negocian a un múltiplo de 18,7. Es lo más bajo desde su debut en 2014 y el descuento más amplio del múltiplo promedio del índice Nasdaq 100 registrado. Los ADR cayeron un 4% el miércoles a un nivel no visto desde mayo de 2017. Sus acciones de Hong Kong cerraron un 2,5% a la baja el jueves.

Una caída que borró US$526.000 millones en valor en 13 meses se está profundizando en medio de la preocupación por las perspectivas de la compañía. Algunos de los principales impulsores de crecimiento de Alibaba (fintech, datos, publicidad en línea y contenido) están bajo el escrutinio de los reguladores en Pekín. La compañía no cumplió las estimaciones de ventas trimestrales en su última actualización de resultados el mes pasado y proyectó una desaceleración del crecimiento de los ingresos para 2022.

También existe incertidumbre sobre el futuro de las empresas de tecnología como Alibaba que utilizaron entidades de interés variable para sortear las normas de propiedad extranjera y cotizar en el extranjero. China planea prohibir a las empresas que coticen en mercados bursátiles extranjeros a través de estas entidades, dijeron personas familiarizadas con el tema.

La Comisión Reguladora de Valores de China dijo en su sitio web el miércoles que un informe de los medios sobre la prohibición de las cotizaciones en el extranjero de empresas que utilizan la estructura de las entidades de interés variable no es cierto, sin dar más detalles.

Los analistas de Wall Street se esfuerzan por seguir el ritmo de la caída de los ADR. Si bien son abrumadoramente optimistas, con 56 recomendaciones de compra por cada venta, el precio objetivo promedio para la empresa ha caído durante 18 semanas seguidas.

