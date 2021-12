72-68. Lekavicius ajusticia a un inconsistente Baskonia

El técnico croata del Baskonia, Nemen Spahija, junto a sus jugadores en una fotografía de archivo. EFE/David Aguilar.

Vitoria, 2 dic (EFE).- El lituano Lukas Lekavicius, con ocho puntos consecutivos en la recta final, ajustició este jueves a un inconsistente Bitci Baskonia que reaccionó tarde y perdió ante el colista de la Euroliga, el Zalgiris Kaunas, por 72-68 en un partido que no logró controlar.

El base báltico, que finalizó con 23 créditos de valoración, llevó a la perfección el ritmo de un duelo que se disputó con velocidad y mucho ritmo y dio sentido al juego del Zalgiris.

Los azulgranas volvieron a repetir viejos errores y no tuvieron continuidad en un juego en el que echaron de menos piezas clave como Wade Baldwin, que no logró entrar en el partido y más anotación en varias fases del choque.

Steven Enoch fue el mejor de los vascos con 13 puntos y 10 rebotes y aunque Jayson Granger y Simone Fontecchio capitalizaron la reacción final baskonista, no lograron arrancar un triunfo que hubiese reenganchado al equipo en la clasificación.

Los lituanos entraron mejor en el partido y tomaron las primeras rentas a partir del acierto exterior, pero el Baskonia reaccionó a lomos de un espléndido Steven Enoch, superior a sus pares en la pintura.

La paciencia de los azulgranas les hizo que se engancharan al partido y tras un primer acto veloz el marcador reflejaba un 21-19 que dejaba el partido abierto.

Las ausencias interiores de los verdes, abrieron una vía de agua de la que intentó aprovecharse el equipo de Neven Spahija, que fue ajustando su defensa con el paso de los minutos hasta ponerse por delante con un triple de Rokas Giedraitis, pero volvió a reaccionar la escuadra local gracias al ritmo que imprimieron jugadores como Lukas Lekavicius que encontró con acierto a sus compañeros.

Antes del descanso, el Zalgiris endosó un 11-2 de parcial que abrió una brecha importante 40-32, que obligó a mejorar al equipo azulgrana para doblegar a los bálticos, que dominaban en energía y sobre todo marcaban distancias por el acierto exterior que no tenían los de Neven Spahija.

No hubo muchos cambios sobre el parqué cuando regresaron los dos equipos tras el paso por vestuarios.

Tadas Sedekerskis anotó siete puntos consecutivos, los únicos del Baskonia en los cinco primeros minutos de la segunda mitad, pero el Zalgiris bajó sus porcentajes de tiro y los vitorianos pudieron recortar con un parcial de 0-9.

Los locales lograron despertar con la salida a pista de Lukas Lekavicius y mantuvieron a distancia a los azulgranas, que mejoraron notablemente en defensa y se colocaron con un 51-46 a diez minutos del final de un partido con muchos errores, que se acentuaron en los primeros compases del último asalto.

El Zalgiris, más ordenado, comenzó a sumar y abrir una brecha pequeña y complicada a la vez dado que al Baskonia le costó sumar cada punto.

Con Wade Baldwin fuera de partido, Mantas Kalnietis y Arturas Milaknis anotaron dos triples para poner un 61-52 a cinco minutos del final, pero los baskonistas no arrojaron la toalla y se agarraron al duelo con dos tiros de Jayson Granger desde más allá del arco que empataron el choque a 63 con dos minutos por delante.

Sin embargo, volvió a aparecer Lukas Lekavicius, que anotó ocho puntos seguidos para sentenciar el choque, 72-68.

- Ficha técnica:

72 - Zalgiris Kaunas (19+13+14+22): Kalnietis (10), Strelnieks (5), Milaknis (6), Cavanough (9) y Nebo (10) -cinco inicial-, Lekavicius (13), Dragic (-), Blazevic (8), Webster (4), Miniotas (2) y Ulanovas (5).

68 - Bitci Baskonia (21+19+11+21): Granger (11), Baldwin (7), Giedraitis (6), Sedekerskis (7) y Enoch (13) -cinco inicial-, Lamar Peters (10), Fontecchio (12), Marinkovic (-), Nnoko (2) y Kurucs (-).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Elias Koromilas (Grecia) e Igor Dragojevic (Montenegro). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Euroliga disputado en el Zalgiris Arena de Kaunas ante 7.335 espectadores.