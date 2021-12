60 organizaciones piden que la ONU investigue los crímenes de la guerra en Yemen

Vista de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE

Naciones Unidas, 2 dic (EFE).- Un grupo de más de sesenta organizaciones pro derechos humanos pidió hoy que la ONU cree un mecanismo imparcial que investigue y documente las violaciones y atropellos cometidos durante la guerra en Yemen y ayuden así a terminar con la "impunidad, que equivale a permitir mayores abusos y crímenes".

Entre los firmantes se encuentran Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosas organizaciones de alcance internacional o árabe, que consideran que, de todos los organismos de la ONU, es la Asamblea General la que debe encargarse de esa tarea ante la politización del Consejo de Seguridad.

En una presentación del proyecto organizada por vía telemática, todos los intervinientes criticaron las "presiones" y "la agresiva campaña de 'lobby'" realizadas en particular por Arabia Saudí y Emiratos Árabes (países que lideran la coalición militar que combate a los rebeldes hutíes) para bloquear toda rendición de cuentas en Yemen.

Consideran que fueron estas presiones las que explican el fracaso de la misión del Consejo de derechos humanos de la ONU, que en octubre canceló el "grupo de eminentes expertos" que investigaba la guerra en el país árabe después de cuatro años de trabajos.

Las organizaciones dejaron claro que no atribuyen los crímenes solo a uno de los bandos combatientes, sino a los dos, causantes de matanzas entre la población civil en bombardeos a escuelas, mercados o áreas densamente pobladas y que han resultado en la muerte de "decenas de miles de civiles".

"Los Estados miembros deben crear un nuevo mecanismo investigador que demuestre al pueblo de Yemen que la ONU no mira para otro lado ante sus sufrimientos, y que apoyan la rendición internacional de cuentas ante los crímenes y abusos", dijeron en un comunicado conjunto.

La idea de que sea la Asamblea General la que cree el mecanismo no es nueva, pues ya creó algo similar en los casos de Siria (2016) y de Birmania (2018), y los miembros de esta coalición consideran que entre los 193 votos de la Asamblea General, podría conseguirse un consenso, teniendo en cuenta la cantidad de Estados que se han expresado sobre Yemen.

Además, los firmantes de esta coalición consideraron que la creación de un mecanismo semejante puede enviar un mensaje hacia otros lugares de la misma región (y citaron el caso de Libia) donde también se están violando masivamente los derechos humanos y donde también se registra una multiplicidad de injerencias externas.

Y aunque este mecanismo tendría carácter multilateral, también se mostraron partidarios de actuar a nivel bilateral y denunciar, en concreto, la continuidad de la venta de armas por parte de Francia o el Reino Unido a los países que intervienen en la guerra de Yemen, armas que terminan teniendo como objetivo a la población civil yemení.