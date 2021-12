0-7. El Cádiz le hace un siete a un rival cinco divisiones por debajo

El jugador del Cádiz Álvaro Negredo (4i) celebra con sus compañeros el primer gol marcado al Villa de Fortuna, durante el partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado este jueves en el estadio Enrique Roca de Murcia. EFE/Marcial Guillén

Murcia, 2 dic (EFE).- El Cádiz evidenció este jueves las cinco divisiones de diferencia con respecto al Villa de Fortuna, equipo de la Preferente Autonómica murciana al que venció por 0-7 para acceder a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Pese a que Álvaro Cervera recurrió a los habituales suplentes en LaLiga Santander, no hubo lugar a la sorpresa en el estadio Enrique Roca de Murcia, donde el gran protagonista fue el trigoleador Álvaro Negredo.

A los dos minutos ya se adelantaron los andaluces por mediación del delantero vallecano. El ariete, de cabeza a centro de Chapela, batió a Ojeda cuando los jugadores no habían roto a sudar.

El encuentro, como se esperaba, fue un monólogo cadista desde el principio. Ojeda, a remate de Marcos Mauro, evitó el segundo tanto visitante, que llegó en el minuto 12 con una precisa vaselina de Álvaro Jiménez al primer toque y después de recibir un gran pase de Negredo.

Después de 20 minutos un apagón parcial mantuvo interrumpido el juego momentáneamente y se reanudó con el mismo guión.

Los de Juan Vicente López, estaban a merced de un rival que se sentía cómodo, aunque un disparo desviado de Johnson animó a la parroquia fortunera.

Antes del descanso otra conexión entre Negredo y Jiménez no la materializó éste cuando lo tenía mucho más fácil que en su gol.

En la reanudación el Cádiz, que en la Liga ocupa puesto de descenso al ser el antepenúltimo clasificado, se vio ligeramente atosigado por el cuadro local, que avisó con otro chut de Jonhson que se acercó a la escuadra, pero lo que llegó acto seguido fue el 0-3, logrado por Negredo a centro de Iván Alejo.

Ese tanto restó animosidad a los murcianos y Ojeda intervino varios veces para evitar más goles en su contra y Azurmendia estrelló el esférico en el larguero.

El 0-3 se mantuvo hasta el 79, pero cuatro tantos amarillos en apenas diez minutos convirtieron un claro triunfo en una tremenda goleada. Marcos Mauro, tras un saque de esquina; Martín Calderón, en el lanzamiento de una falta; Osmajic en una contra guiada por Negredo y a pase de Iza Carcelén; y el propio Negredo, con un gran disparo, confirmaron el siete del Cádiz al Villa de Fortuna.

Ficha del partido:

0. Club Deportivo Villa de Fortuna: Ojeda; Chicho, Pepe Gómez, Ramírez, Garnés; Galindo (Rocamora, m.61), Pepe Colorao, Adri (Javi Ruiz, m.52), Bekkali (Juanjo, m.73), Jonhson (Nico Carrasco, m.52) e Iván Albert (Jony, m.52).

7. Cádiz Club de Fútbol: David Gil; Akapo (Iza Carcelén, m.69), Víctor Chust, Marcos Mauro, Arzamendia; Álvaro Bastida (Osmajic, m.78), Fali (Perea, m.88), Iván Alejo, Chapela (Martín Calderón, m.78); Álvaro Jiménez y Álvaro Negredo.

Goles: 0-1, M.2: Álvaro Negredo. 0-2, M.13: Álvaro Jiménez. 0-3, M.51: Álvaro Negredo. 0-4, M.79: Marcos Mauro. 0-5, M.81: Martín Calderón. 0-6, M.86: Osmajic. 0-7, M.89: Álvaro Negredo.

Árbitro: Juan Martínez Munuera, del comité valenciano. Mostró la tarjeta amarilla al local Pepe Gómez (m.80) y al visitante Akapo m.60).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Enrique Roca de Murcia ante unos 4.000 espectadores.