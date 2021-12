0-2. Un doblete de Guido Carrillo alegra el debut a Francisco

Guido Carrillo celebra tras marcar ante el Leioa, durante el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que disputan este jueves en el Municipal de Sarriena, en Leioa. EFE/Luis Tejido

Leioa (Bizkaia), 2 dic (EFE).- Un doblete del ariete argentino Guido Carrillo alegró el debut de su nuevo técnico Francisco Rodríguez y dio el pase al Elche para la segunda ronda de la Copa del Rey en un partido en el que el Leioa, de Tercera RFEF, le discutió la victoria al conjunto ilicitano.

Los jugadores locales llegaron más veces y con más peligro que los visitantes, pero al final decidieron dos remates de Carrillo a centros desde la izquierda. En el primero apenas si tocó levemente el servicio dirección portería de Antonio Barragán para descolocar a Javier Mandaluniz y en segundo remató en plancha, y en posible fuera de juego, un golpe franco botado por Gerard Gumbau.

El Leioa lo intentó todo y su técnico, Andoitz Galdós más. Ya que salió con tres centrales y dominó el juego gracias a las incorporaciones de los carrileros, y en la segunda mitad si siguió mandando ya con una línea de cuatro atrás.

El conjunto alicantino tuvo la primera oportunidad y decidió el choque con dos goles de los llamados 'sicológicos' al final de la primera mitad y al inicio de la segunda.

Arrancó mejor el Elche, que gozó de una gran ocasión sin que se cumpliesen los dos primeros minutos. Pero Mandaluniz respondió con una gran parada a un fuerte disparo desde la frontal de Josan, que recibió un centro hacia atrás de la izquierda.

Pero reaccionó pronto el Leioa y se hizo con el control del juego a través de las incursiones de los carrileros Larrauri y Estivariz y del denodado trabajo con balón de Luisma, escorado a la derecha.

Los azulgranas no dejaron de llegar con peligro ante la meta de Casilla, que pasó tres momentos de tremendo apuro en los minutos 9, 14 y 27, tres muy buenas ocasiones de Marcos, Luisma y Galder.

En la primera, un disparo de Marcos dio en su compañero Galder cuando cogía dirección portería; en la segunda, tras ser regateado por Luisma, el guardameta visitante, aunque reaccionó para hacerse con el balo; y en la tercera un ajustado disparo cruzado de Galder se marchó fuera por poco, desviado por el defensa salió a tapar.

Se equilibró el choque tras la media hora y el Elche aprovechó una jugada suelta para abrir el marcador en el minuto 41. Un centro con dirección portería de Barragán desde la línea de medios local que Carrillo tocó ligeramente para descolocar a Mandaluniz.

De otro centro desde la izquierda y otro remate de Carrillo llegó, ya en la segunda mitad, llegó el 0-2. Esta vez el centro, a balón parado, fue de Gumbau y el cabezazo cayéndose del ariete de Magdalena pudo ser en fuera de juego.

No se amilanó el Leioa y siguió buscando un gol que le volviese a meter en el partido. Y si no lo encontró fue por Casilla, que en una doble gran intervención despejó, primero, un disparo de Luisma y, después, saltó sobre la línea para evita que entrase el remate a bocajarro de Estivariz.

En el toma y daca final, Pere Milla pudo lograr dos veces el 0-3 y Jamal dar esperanzas a su equipo. Acabó marcando el Leioa en el minuto 93, pero el tanto logrado por Galarza, tras tocar primero Pisón, fue anulado por fuera de juego.

- Ficha técnica:

0 - SD Leioa: Mandaluniz; Larrauri, Sergio López (Infante,m.46) Galarza, Hugo Cabanas, Estivariz; Ruidobro (Kintana, m.80), Txopi; Luisma (Izan Gutiérrez, m.69), Galder (Pisón, m.68) y Marcos Yaniz (Jamal, m.68).

2 - Elche CF: Kiko Casilla; Josan (Palacios, m.64), Gonzalo Verdú, Diego González (John, m.64), Barragán; Pere Milla, Raúl Guti (Marcone, m.80), Gumbau (Jony Álamo, m.73), Piatti (Fidel, m.64); Benedetto y Guido Carrillo.

Goles: 0-1, m.43: Carrillo. 0-2, m.55: Carrillo.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Sin tarjetas

Incidencias: Partido de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en los campos de Sarriena bajo la lluvia y con viento ante varios centenares de espectadores.