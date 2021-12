Ucrania ve “inevitable” entrar en la OTAN, aunque “llevará tiempo”

Un tanque participaba el pasado lunes en un ejercicio militar de la OTAN en Letonia, donde la Alianza tiene desplegado un batallón desde 2017 como instrumento de disuasión frente a Rusia. EFE/ Julio Gálvez

Riga, 1 dic (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, aseguró este miércoles que es “inevitable” que su país se convierta en miembro de la OTAN, si bien reconoció que “llevará tiempo”, y defendió que se impongan sanciones contra Rusia si finalmente ataca a la antigua república soviética.

“No tengo duda de que ser miembro de la OTAN es inevitable, pero llevará tiempo”, declaró Kuleba a su llegada a la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que tiene lugar en Riga.

Ese encuentro incluye hoy una sesión en la que participan los titulares de Exteriores de Georgia y Ucrania, países socios de la OTAN, pero no miembros.

Kuleba insistió en que formar parte de la Alianza “llevará tiempo” y que “algunos aliados reconozcan que sin Ucrania el flanco oriental de la OTAN será más débil”.

“Básicamente, si Ucrania se mete en problemas, significa que todo el flanco oriental de la OTAN se meterá en problemas. La posición reforzada de Rusia en la región planteará una amenaza directa al flanco oriental de la Alianza”, aseveró.

El ministro ucraniano aseguró que este miércoles pedirá a los aliados “un paquete de disuasión de tres niveles” que incluya “un conjunto de medidas económicas, sanciones para decirlo simplemente, que se impondrían a Rusia si decide elegir el peor escenario”, en referencia a una hipotética invasión de Ucrania.

Los otros dos “niveles” del paquete serían “una clara comunicación a Rusia sobre las consecuencias de su potencial talante agresivo en Ucrania” y “fomentar la cooperación militar y de defensa con Kiev”.

Reconoció que esos dos aspectos son “los más relevantes para la OTAN”, dado el “mandato” de la Alianza, que como organización no puede imponer sanciones económicas.

En efecto, son los países individuales o la Unión Europea quienes pueden adoptar esas medidas punitivas, si bien el martes, en la primera jornada de la reunión de ministros, los Estados debatieron la posibilidad de imponer sanciones a Moscú si ataca Ucrania.

"Cualquier agresión futura rusa contra Ucrania vendría con un alto precio y tendría consecuencias políticas y económicas graves para Rusia", declaró ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Hoy, Kuleba se mostró convencido de que si la OTAN y Ucrania “unen fuerzas” y actúan “de forma coordinada”, “será posible disuadir al presidente Putin y desmotivarle de elegir el peor escenario, que es una operación militar”.

Preguntado por la reacción de Kiev si Bielorrusia reconoce Crimea como parte de Rusia, el ministro ucraniano aseguró que ese paso de Minsk sería “un punto de no retorno en las relaciones bilaterales” y dijo que “actuarían respectivamente” porque para Ucrania Crimea “no es un campo para los compromisos”.

“Desafortunadamente, ya consideramos Bielorrusia una potencial fuente de amenaza para Ucrania. Ya asignamos importantes recursos a nuestra frontera norte con Bielorrusia, básicamente, tenemos ahora un flanco norte para la defensa de nuestro país”, agregó.

Pese a las declaraciones de Stoltenberg ayer y de Kuleba hoy, el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, consideró que las sanciones “no resolverán los problemas” y añadió que “no lo hizo en el pasado”.

Frente a las sanciones, apostó por “el equilibrio adecuado entre disuasión y diálogo”.

“Solo con sanciones nadie puede ayudar a Ucrania”, comentó, e indicó que Ankara está en contacto con Kiev y Moscú, abogando por “la calma y la desescalada”, y que apuesta por la ampliación de la OTAN y que “otros países vecinos” se conviertan en miembros.

Al inicio de la reunión de este miércoles, Stoltenberg recordó que en la cumbre del pasado junio la OTAN reiteró “su fuerte apoyo a la integridad territorial y soberanía de Ucrania y Georgia”, que figuran “entre los aliados más estrechos” de la Alianza y contribuyen a misiones y operaciones de la organización, además de aspirar a convertirse en Estados miembros.