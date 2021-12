Triunfo de Brooklyn Nets ante New York Knicks por 112-110

Brooklyn Nets se hizo con la victoria como local frente a New York Knicks por 112-110 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Brooklyn Nets sufrieron una derrota en casa contra Phoenix Suns por 107-113. Por su parte, los de New York Knicks derrotaron fuera de casa a Atlanta Hawks por 90-99. En este momento, Brooklyn Nets cuenta con 15 victorias en 21 partidos disputados, lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off, mientras que New York Knicks se quedaría fuera de los Play-off con 11 victorias en 21 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 16-2 durante el cuarto y finalizó con un 33-28. Después, en el segundo cuarto de nuevo hubo alternancias en el luminoso hasta concluir con un resultado parcial de 27-33. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 60-61 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Brooklyn Nets lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, elevaron la diferencia hasta un máximo de 16 puntos (82-66) hasta que concluyó con un resultado parcial de 28-23 y un 88-84 global. Finalmente, durante el último cuarto también hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 24-26. Tras todo esto, el partido concluía con un resultado de 112-110 a favor de Brooklyn Nets.

En el transcurso del encuentro destacó la participación de James Harden y Kevin Durant, que consiguieron 34 puntos, ocho asistencias y 10 rebotes y 27 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Julius Randle y Alec Burks, con 24 puntos, ocho asistencias y nueve rebotes y 25 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de la NBA Brooklyn Nets se enfrentará a Minnesota Timberwolves en el Barclays Center, mientras que en el próximo partido, New York Knicks se medirá con Chicago Bulls en el Madison Square Garden.