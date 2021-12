Sánchez, primer jefe del Gobierno español que viaja al Egipto pos-Mubarak

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) saluda a su homólogo egipcio, Mustafa Madbuli, a su llegada a El Cairo con motivo de su visita oficial al país, la primera de un jefe del Ejecutivo de España al Egipto pos-Mubarak. EFE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO

El Cairo, 30 nov (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido este martes en el aeropuerto de El Cairo por su homólogo egipcio, Mustafa Madbuli, con motivo de su visita oficial al país, la primera de un jefe del Ejecutivo de España al Egipto pos-Mubarak.

Sánchez viajó al frente de una delegación de la que forma parte un grupo de empresarios, ya que España ha querido dar un protagonismo especial a la parte económica y comercial de la agenda de esta visita además de la vertiente política que tendrá su máxima expresión en la reunión con el presidente del país, Abdelfatah al Sisi.

Esa agenda oficial del jefe del Ejecutivo no comenzará hasta mañana, miércoles, y su primer acto será precisamente su participación junto a Madbuli en un foro empresarial hispano-egipcio.

Sánchez y Madbuli ya mantuvieron esta noche un primer contacto en el propio aeropuerto después de que el primer ministro egipcio le diera a bienvenida.

El Gobierno considera que existe un gran potencial de inversión en Egipto para las empresas españolas y la intención es explorar su presencia dentro de los planes de desarrollo del país.

Los sectores en los que ve más factible esa presencia incluyen las infraestructuras de agua, energía eólica, tecnología en aerogeneradores y turbinas eléctricas, fabricación de aeronaves, trenes y equipos ferroviarios, y diseño y construcción de buques militares y civiles de alta tecnología.

Son once las empresas españolas que estarán representadas en ese foro: Indra, Navantia, Talgo, Técnicas Reunidas, Airbus España, Siemens Gamesa, Aqualia, CAF, Ignis, Thales España y Escribano Mechanical&Engineering.

Además, asistirán responsables de la CEOE (en concreto su presidenta de Internacional, Marta Banco) y de la Cámara de España.

Tras el foro empresarial, Sánchez se desplazará al Palacio Presidencial para reunirse con el presidente Al Sisi, un encuentro al que seguirá otro de las delegaciones de los dos países y una declaración institucional.

Las relaciones bilaterales, según fuentes españolas, serán el eje de la conversación de Sánchez con el presidente egipcio, con quien abordará igualmente la situación en Oriente Próximo.

Son asuntos que tratará también en otra entrevista posterior con el primer ministro de Egipto.

Ambos presidirán la firma de la renovación del protocolo financiero para promover la inversión en Egipto e impulsarán la creación del Consejo Económico Empresarial hispano-egipcio para facilitar la presencia de empresas españolas en los procesos de licitación.

También se firmarán una serie de acuerdos en el ámbito de la cultura, la juventud y el deporte.

El Gobierno enmarca este viaje en la serie de reuniones que está manteniendo su presidente con varios líderes de la región para consolidar el papel de España como actor relevante e interlocutor privilegiado en la estabilidad del Mediterráneo.

Sánchez se reunirá asimismo en El Cairo con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, y finalmente y en contra de lo previsto en un principio, no visitará una planta potabilizadora construida por la empresa española FCC.

El viaje de Sánchez a Egipto se ha retomado después de que se suspendiera a finales de agosto pasado debido a la crisis de Afganistán.

En esta ocasión, las fuentes españolas afirman que no se ha planteado de nuevo su suspensión tras las restricciones que se están adoptando ante la presencia de la variante ómicron del coronavirus ya que España las ha limitado a varios países del sur del continente africano.

En una entrevista concedida al periódico egipcio Al Ahram con motivo de su viaje, Sánchez recuerda que España ha destinado casi 4,5 millones de vacunas a Egipto mediante el mecanismo COVAX.

Sánchez elogia asimismo las "valientes reformas económicas estructurales" de Egipto y afirma que España se encuentra en un proceso de recuperación y transformación económica y sus empresas están deseosas de realizar nuevas inversiones y contribuir a la prosperidad del país.