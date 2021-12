Rusia.- La OTAN carga contra Rusia por tensiones con Ucrania: "No tiene derecho a establecer una esfera de influencia"

BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha cargado este miércoles contra Rusia por su concentración militar en la frontera con Ucrania, alimentando el miedo a una posible agresión, y ha señalado que "no tiene derecho a establecer una esfera de influencia".



En una rueda de prensa desde Letonia, donde ha reunido a los ministros de Exteriores aliados, Stoltenberg ha asegurado que la Alianza Atlántica está unida en su respaldo a Kiev y ha cargado contra la propia idea de que Rusia pueda fijar un área de influencia y trate de controlar a países vecinos.



"Debemos ser conscientes de que no es aceptable que Rusia tenga su área de influencia, trata de hacer aceptable que tiene un poder de control sobre lo que hacen sus vecinos. Es un mundo al que no queremos volver, en el que las grandes potencias tienen derecho a poner límites a la soberanía de otros países", ha asegurado.



"Rusia no tiene derecho a establecer una esfera de influencia intentando controlar a sus vecinos", ha argumentado el líder político de la OTAN, al ser preguntado si la expansión de la organización militar justifica las acciones rusas.



En este sentido, Stoltenberg ha rechazado la idea de que la OTAN por defender la soberanía de Ucrania incurra en una "provocación" a Rusia. "Ucrania es un país independiente y soberano con fronteras reconocidas y deben ser respetadas, incluidas Crimea y Donbás", ha señalado Stoltenberg, sin entrar a valorar si Ucrania podrá ingresar pronto a la Alianza Atlántica, algo que las autoridades de Kiev han reclamado en la reunión ministerial.



Ante una posible agresión rusa a la soberania ucraniana, el político noruego ha defendido que los aliados cuentan con distintas opciones para responder y ha enumerado tanto sanciones económicas y financieras como restricciones políticas.



Stoltenberg ha evitado elevar el tono y ha eludido hablar de una respuesta militar, aunque sí ha recordado que tras la anexión ilegal de Crimea en 2014, la organización militar aumentó su presencia en el flanco oriental. Entonces desplegó grupos de combate por primera vez, así como misiones de patrullaje aéreo y naval en el mar Báltico y el mar Negro.



La situación en la frontera con Ucrania ha monopolizado la reunión ministerial de la OTAN en Riga, después de que los países bálticos y Polonia hayan reclamado una mayor presencia de la OTAN en el flanco oriental ante la amenaza que representa Rusia en las crisis con Ucrania y Bielorrusia. Por el momento la Alianza se ha comprometido a hacer seguimiento de la situación y ha avisado a Rusia de que cualquier acción tendrá un "alto precio".



En el caso de la frontera entre Rusia y Ucrania, la OTAN ha advertido de un "inusual" despliegue militar ruso que incluye unidades armadas, drones y decenas de miles de tropas, lo que le permitiría una actuación rápida contra su vecino.