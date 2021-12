Rodríguez Zapatero reitera que "el diálogo es el único camino para Venezuela"

El expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, participa en una rueda de prensa hoy, en Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero consideró este martes en México que el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela "es el único camino" para el país.

"Mi opinión es que el diálogo que se ha venido celebrando en México entre la oposición y el Gobierno de Venezuela es un paso fundamental y necesario. Siempre he defendido el diálogo", dijo.

El político español, quien participó este martes en una asamblea celebrada en Ciudad de México del Grupo de Puebla, que agrupa a decenas de líderes progresistas de América Latina y España, opinó que debe retomarse el diálogo entre ambas partes, que quedó suspendido hace varias semanas después de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab.

"El diálogo debería retomarse para avanzar en aquello que me parece más importante de fondo que es recuperar los consensos básicos, el espíritu de convivencia y el reconocimiento de una parte hacia la otra", añadió.

Durante la conferencia de prensa que ofreció en la que medios mexicanos pudieron preguntarle sobre diversos temas, Rodríguez Zapatero también insistió en la necesidad de la integración de los países de Latinoamérica.

"Ojalá llegáramos en algún momento a una comunidad política internacional, a una especie de gobierno global. Pero por ahora las integraciones regionales son muy importantes", expresó.

Además, opinó que toda la región está caminando hacia el progresismo y que no habrá cabida para la extrema derecha.

"Pensando en el continente es muy importante la elección de Chile, pienso que no va a ganar la derecha extrema. Pienso también que (Jair) Bolsonaro perderá, y hasta en Colombia puede ser que haya un cambio", comentó.

En este sentido, aseveró que la región "ha dicho un claro sí a la democracia progresista, integradora, diversa y social", frente a propuestas de extrema derecha que, después del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos, no tendrán mayor éxito.

Rodríguez Zapatero expresó que le gustaría que Estados Unidos hiciera un "esfuerzo mayor" para entender Latinoamérica y que esta luche para no ceder ante las presiones.

Algo que solo es posible, terminó, a través de la unión.

Fundado en 2019, el Grupo de Puebla cuenta con 54 líderes progresistas de Latinoamérica, el Caribe y España.

Al encuentro en la capital mexicana asistieron Zapatero, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, el exmandatario colombiano Ernesto Samper, el exgobernante de Ecuador Rafael Correa y el expresidente de Paraguay Fernando Lugo, entre otros.