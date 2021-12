REUTERS NEXT-VW espera que plantas de celdas de batería, incluyendo materias primas, cuesten 34.000 mln dlrs

Por Christoph Steitz

FRÁNCFORT, 1 dic (Reuters) - Las plantas europeas de celdas de batería que planea construir Volkswagen y la obtención de materias primas vitales costarán hasta 30.000 millones de euros (34.000 millones de dólares), dijo Thomas Schmall, un miembro del directorio, al ponerle un precio al proceso de expansión por primera vez.

Schmall, que está a cargo del área de tecnología en el mayor fabricante de automóviles de Europa, dijo en una entrevista en la conferencia Reuters Next que Volkswagen buscaría socios externos para financiarlo.

"Estamos hablando de 25.000 a 30.000 millones (de euros) incluyendo la cadena vertical de materias primas, no solo las fábricas", detalló el ejecutivo de 57 años, quien agregó que VW no tendría que estar al frente de la financiación y que no apuntaba a una división de inversión 50/50.

"Depende del modelo de asociación que establezcamos en los próximos meses. Estamos abiertos a discutirlo. Para nosotros es necesario que podemos controlar (...) la hoja de ruta tecnológica, el momento, los costos y la disponibilidad".

Schmall supervisa el ambicioso plan de Volkswagen para construir seis grandes plantas de celdas de batería en Europa a finales de la década, un pilar estratégico en su apuesta por superar a Tesla y convertirse en el principal vendedor de vehículos eléctricos del mundo.

La planta sueca de Northvolt comenzará la producción de celdas premium para el fabricante alemán de automóviles a partir de 2023. La segunda planta, que se construirá conjuntamente con China Gotion High-Tech en Salzgitter, Alemania, va a comenzar en 2025.

Cuatro plantas más les seguirán a finales de la década, la mayoría probablemente en España, Europa del Este y dos ubicaciones adicionales que hasta ahora no han sido divulgadas.

Los costos serán de 1.000 a 2.000 millones de euros por planta, mientras que la capacidad variará de 40 hasta un máximo de 80 gigavatios hora (GWh), dependiendo de si hay suficientes suministros de energía disponibles, dijo Schmall.

"Tenemos algunos límites naturales en la disponibilidad de servicios públicos, energía, agua", sostuvo.

(1 dólar = 0,8917 euros) (Reporte de Christoph Steitz. Editado en español por Rodrigo Charme)