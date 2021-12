Recuerdan en la FIL a Almudena Grandes, una mujer "de palabra y de palabras"

(de izq. a der.) el periodista Carlos Puig, la escritora Ángeles Mastretta, la comunicadora Gabriela Warkentin y el escritor Benito Taibo, participan en un homenaje a la escritora española Almudena Grandes, hoy durante la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 30 nov (EFE).- Almudena Grandes era "una mujer de palabra y de palabras" afirmó este martes el escritor mexicano Benito Taibo, quien recordó con cariño junto a otros autores en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara a la escritora española fallecida recientemente.

"Almudena era una mujer de palabra y de palabras, cuando daba su palabra lo estaba dando todo, su palabra valía más que cualquier cosa y no estoy hablando de su novelística, estoy hablando de cómo la empeñaba frente a las cosas del mundo", señaló el también periodista.

Amigos y lectores recordaron a Grandes, fallecida el pasado sábado a causa de un cáncer, en un homenaje esporádico en el que destacaron no solo su capacidad narrativa, sino su inteligencia y su alegría.

Emocionado y con "piel de gallina", Taibo reveló que consideraba a la narradora parte de su familia y contó que junto a su esposo el poeta Luis García Montero, los unió una "amistad inevitable" y "apasionada" porque estaban "convencidos de las mismas cosas" y porque decían en voz alta los mismos poemas.

La mexicana Ángeles Mastretta recordó la tarde en que conoció a Grandes en una cena en la casa del cantante Joaquín Sabina en la que compartieron cantos, risas y en la que pudo ver de cerca a "una mujer inteligente y elocuente".

El periodista Carlos Puig contó que la autora de "Las edades de Lulú" (1989) lo hizo conocer el pasado de exilio de su familia y algunas de las razones por las que las historias relacionadas con el franquismo no habían sido suficientemente contadas.

"Ella estaba absolutamente convencida de que los tiempos del franquismo y su terror no habían sido suficientemente contados o al menos no como ella creía que se deberían de contar", señaló.

Los lectores compartieron algunas de las experiencias personales con los libros de Grandes. El homenaje tuvo como broche de oro la canción "Noche de boda" de Joaquín Sabina, la misma con la que Grandes pidió ser sepultada y así sucedió este lunes en el Cementerio Civil de Madrid.