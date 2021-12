Raphael vive su 'Gran Noche' arropado por su familia y numerosos amigos

30-11-2021 Raphael recibió el Premio Personaje del Año 2021 de la revista Vanity Fair arropado por su mujer, Natalia Figueroa, y sus tres hijos, Alejandra, Jacobo y Manuel Martos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El incombustible artista ha recibido el premio 'Personaje del Año Vanity Fair 2021' en una noche inolvidable rodeado de amigos como David Bisbal y Rosanna Zanetti, Boris Izaguirre, Naty Abascal, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Adriana Abascal, Pablo López o Ágatha Ruiz de la Prada entre otros



MADRID, 1 (CHANCE)



78 años, 60 de ellos sobre los escenarios, y tan en forma como el primer día. Por ese y por otros muchos motivos Raphael ha sido distinguido con el reconocimiento 'Personaje del Año Vanity Fair 2021' en una noche inolvidable en el Teatro Real.



Pletórico y arropado por su mujer, Natalia Figueroa, y por sus tres hijos - Alejandra, Jacobo y Manuel Martos - el artista recibió el cariño de numerosas celebrities que no se quisieron perder 'La Gran Noche' de Raphael, en la que además de mucha emoción hubo sorpresas de lo más especiales, como las actuaciones en directo y en acústico de Vanesa Martín, Pablo López o David Bisbal, que interpretó uno de los temas más conocidos del linarense, 'Qué sabe nadie', conmovido por este inesperado homenaje.



"Estoy feliz, muy contento. A esto no se acostumbra uno nunca" confesaba un emocionadísimo Raphael que, en uno de los años clave de su impresionante carrera artística - acaba de cumplir 61 años sobre los escenarios - ha dedicado este premio a su "familia y al público" y ha revelado que todavía ve lejos su retirada: "Estamos en el buen camino. Todavía es pronto para echar cuentas de cuál fue lo mejor o lo peor de mi trayectoria.



"Me temo muy mucho que queda Raphael para rato", ha señalado. "Tenemos gira para rato y discos para rato, digan lo que digan" ha añadido sonriente, explicando que se encuentra "muy bien" de salud y eso "es lo importante". Muy discreto, el artista ha evitado sin embargo hablar de la separación de su hijo Manuel con Amelia Bono, afirmando que "eso es cosa de ellos" y que tienen todo su apoyo.



Además de su familia, también un gran número de rostros conocidos desfilaron por la alfombra roja del Teatro Real como fue el caso de Agatha Ruíz de la Prada - que destacó la elegancia de Victoria Federica - Paloma Segrelles junto a su hija, una espectacular Adriana Abascal, David Bisbal y Rosanna Zanetti, Mar Torres, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Naty Abascal radiante con un diseño de lentejuelas, Esther Doña y Santiago Pedraz derrochando amor y complicidad en su primer posado sobre la alfombra roja, Mariola Orellana y Antonio Carmona junto a sus hijas, Pablo López, Mario Vaquerizo, Vanesa Martín o Feliciano López y Sandra Gago entre otros. Sin duda, la 'Gran Noche' de Raphael.