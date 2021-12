Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy miércoles, 01 de diciembre

¿Cuál crees es que el pódcast más escuchado en Uruguay?

Apple se caracteriza por darte la oferta de mejor calidad. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 transmisiones más populares. Los usuarios las han nombrado como predilectas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de streaming.

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

2. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

3. Filosofía de bolsillo

El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar, destinado a adultos y estudiantes de todas las edades. Con análisis y herramientas para leer textos filosóficos, desde Platón hasta la actualidad.

4. Club del Inversor

Una comunidad activa que trabaja en pro de que todos seamos inversores.

5. Sabiduría Psicodélica

En este portal psicodélico Yannina Thomassiny nos cuenta lo que ha aprendido de la vida a través del uso de plantas sagradas y experiencias multidimensionales.

6. Venganzas del Pasado

Todos los programas de "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina en MP3.

7. Más allá de Números

Está de moda contar cosas, las calorías, los pasos, el dinero que ahorro, a línea de crédito, los intereses de mis inversiones, etcEn este Podcast Miguel Kazarez maestro de la nutrición y Rodrigo Álvarez, ninjas de la finanzas nos dan una visión un poco más amplia sobre esas cosas que medimos.Porque la felicidad no se puede mesurar.

8. Primer pensamiento, mejor pensamiento

- Musica, Libros, Cultura, Deporte, Viajes ,Filosofia, Gastronómia, Espiritualidad

9. Hipnotizados: Cambia tu Mente con Hipnosis

Hablemos de hipnosis. Exploremos herramientas prácticas para superar la ansiedad, vencer la depresión y mejorar la concentración. Un podcast que busca ayudar a vencer barreras y reeducar a la mente. www.hipnotizados.com

10. The Chernobyl Podcast

The official podcast of the miniseries Chernobyl, from HBO and Sky. Join host Peter Sagal (NPR’s “Wait Wait..Don't Tell Me!”) and series creator, writer and executive producer Craig Mazin after each episode as they discuss the true stories that shaped the scenes, themes and characters. Chernobyl airs Mondays at 9 PM on HBO and Tuesdays at 9 PM on Sky Atlantic. The Chernobyl Podcast is also available to stream on HBO NOW and HBO GO starting Monday, May 6 at 10 PM.

¿Estabas al tanto del renombre de los pódcast que te ofrece Apple?

Cada vez hay más seguidores de dicho formato en esta plataforma y el número de usuarios no para de crecer. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.