Ministro brasileño insiste en incluir a Petrobras en planes de privatización

Imagen de archivo del anuncio de la sede de la petrolera brasileña Petrobras. EFE / Marcelo Sayao

Brasilia, 1 dic (EFE).- El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, insistió este miércoles en que el plan de privatización del Gobierno debe incluir a la petrolera Petrobras, pues "el futuro es verde" y el crudo tendrá un "valor cero" dentro de unos años.

"Petrobras no satisface a nadie y es una bomba para el Gobierno", declaró Guedes en un evento virtual con otras autoridades y en el que sostuvo que "el mundo va hacia una economía verde y digital", y aludió además a la corrupción que han marcado a la petrolera estatal en los últimos años.

La posible privatización de la empresa, controlada por el Estado pero con capital mixto y cuyas acciones cotizan en la bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, comenzó a ser barajada por el Gobierno de Jair Bolsonaro en los últimos meses.

Según dio a entender el propio líder de la ultraderecha, esa idea responde a los fuertes aumentos de los precios de los combustibles, que acumulan ya cerca de un 50 % en lo que va de este año, y se han sumado a otros factores para horadar la popularidad del mandatario, que en las elecciones de octubre de 2022 buscará renovar su mandato.

El mes pasado, en referencia a ese impacto político, Bolsonaro declaró que Petrobras solo le da "dolores de cabeza" y se quejó por no poder "intervenir" en las políticas de precios de la empresa para atajar las continuas alzas de precios de los combustibles.

El mandatario llegó a plantearse "de qué sirve que Petrobras tenga récords de producción" de crudo si luego los beneficios son "para sus accionistas" y no para la sociedad.

Según afirmó Guedes este miércoles, "si el futuro (económico) es verde", quienes se opongan a la privatización de Petrobras "van a morir sentados encima de un petróleo que dentro de unos años tendrá un valor cero".

El ministro, un liberal de la Escuela de Chicago y quien ya ha dicho que quisiera "privatizar todo", dijo además que quienes desean mantener a Petrobras en la órbita estatal pretenden "volver a robar", aludiendo así a las corruptelas descubiertas en la empresa en los últimos años.

Esos escándalos ocurrieron durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, claro favorito para derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022.