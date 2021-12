México.- VIDEO: Carlos Slim muestra su optimismo frente a la pandemia: "Ha hecho reaccionar al mundo acelerando la investigación"

01-12-2021 VÍDEO: Carlos Slim traslada su optimismo frente a pandemia: "Ha hecho reaccionar al mundo acelerando la investigación". Critica la "guerra de desgaste" económico del encarecimiento de las materias primas y apela a un enfoque que permita "combatir la pobreza" POLITICA ESPAÑA EUROPA GALICIA AUTONOMÍAS EUROPA PRESS/ ÁLVARO BALLESTEROS



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)



El empresario mexicano Carlos Slim se ha mostrado optimista frente a la pandemia al considerar que supuso un "despertar" mundial. "Vino a sacudir las cosas y yo soy más bien optimista. Creo que no hay mal que por bien no venga", ha afirmado.



Así se ha pronunciado este miércoles durante la XXVI reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo celebrada en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, en la que ha señalado que esta pandemia ha "acelerado los procesos de investigación y desarrollo".



En una intervención en la que ha lamentado la elevada mortalidad registrada en todo el planeta, ha sostenido que espera que la "sacudida" que supuso para el mundo lleve a una "mayor racionalidad, orientación y definición".



"Ha hecho reaccionar al mundo acelerando procesos de investigación y desarrollo. En menos de un año tenemos varias vacunas, en menos de tres meses se sabía ya como curar", ha destacado para considerar que a partir de ahora, probablemente, habrá que convivir con este virus.



Carlos Slim también ha augurado que esta "no será la última" epidemia, sino que habrá otras para las que el mundo deberá estar "preparado".



"Y los grandes avances que está habiendo en la medicina van a ser fantásticos", ha expresado para considerar que este progreso permitirá también dar pasos hacia la cura de otras enfermedades como el cáncer y la diabetes.



"GUERRA DE DESGASTE ECONÓMICO"



Con todo, ha censurado que actualmente haya una especie de "guerra de desgaste" en lo económico, con elevados índices de inflación derivados del encarecimiento de las materias primarias, que ha calificado como "un error".



Frente ello, ha incidido en la necesidad de plantear el asunto con "otro enfoque" que tenga base en la necesidad de "combatir la pobreza" con programas de educación y salud, pero también con creación de empleo con "fuentes" de trabajo "bien remunerado".