Llega el final de 'La casa de papel'. La banda al completo, y muchas ganas de jarana, en su última première

01-12-2021 Todos los protagonistas de 'La casa de papel' se han dado cita en el estreno de la final de la serie. Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Jaime Lorente, Nawja Nimri, Pedro Alonso... Los protagonistas de la serie española que mayor repercusión ha tenido a nivel internacional se dieron cita en el esperado estreno de la final de la saga MADRID, 1 (CHANCE) Cuatro años después de su estreno y de haber alcanzado un impresionante éxito no solo en nuestro país sino también a nivel internacional, 'La casa de papel' llega a su fin. Este viernes 3 de diciembre se estrenan los últimos cinco capítulos de la serie en Netflix y para celebrar este momento tan especial (como triste) para todos los incondicionales de la banda de atracadores más famosa y entrañable de la ficción, el reparto al completo se ha reunido en el Palacio de Vistalegre de Madrid para dar 'jarana' a sus incondicionales por última vez en la premiére de la última parte de la saga. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una noche única en la que no faltó ninguno de los 20 protagonistas de 'La casa de papel' - aunque echamos de menos a Alba Flores, la inolvidable 'Nairobi' - tan emocionados como expectantes ante el inminente final de una saga que ha revolucionado el concepto de ficción y que se ha convertido en un fenómeno mundial sin precedentes en el audiovisual español. De la siempre espectacular Úrsula Corberó a Jaime Lorente, pasando por Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Nawja Nimri o Miguel Herrán, nadie se quiso perder el final de una serie que ha cambiado sus vidas para siempre.



Úrsula Corberó. Esperadísima la reaparición de 'Tokio' en el adiós de 'La casa de papel'. Impresionante como siempre y haciendo homenaje a su personaje, la actriz lució un ajustadísimo vestido negro lleno de aberturas en el costado y un recogido a base de moñetes con dos caracolas sobre la frente. Además de sola, Úrsula posó con su 'compi' Miguel Herrán - 'Río' en la serie - con el que presumió de complicidad y buen rollo una vez más.



Jaime Lorente. El entrañable 'Denver' reapareció públicamente tras convertirse en padre de su primera hija hace escasamente un mes. Con ese punto rockero que siempre le acompaña y vestido compltamente denegro - algo en lo que coincidió con la mayoría de sus compañeros - el actor se mostró muy emocionado ante el final de la serie en la que, además de consolidarse a nivel internacional, encontró el amor (ya que su pareja es una de las encargadas de vestuario de 'La casa de papel).



Belén Cuesta. La actriz, que ha dado vida a 'Manila' en el atraco más famoso de la pequeña pantalla, apostó por un elegante diseño negro con escotazo.



Mismo color que eligió Esther Acebo, 'Estocolmo' que horas después de anunciar vía redes sociales su embarazo, presumió de su incipiente barriguita de embarazada con un elegante vestido tipo cut out y la mejor de sus sonrisas.



Nawja Nimri. La 'malvada' inspectora 'Alicia Sierra' - a ver que pasa en el final de la serie - fue una de las pocas que apostó por el color en esta cita tan especial. La actriz lució un total look de Chanel en lila con el que acaparó todas las miradas.



Además de sola, Nawja posó con Álvaro Morte, el inolvidable 'Profesor', quizás el personaje con más peso de 'La casa de papel' y uno de los más queridos por el público. con el pelo largo por exigencias de su nuevo proyecto, el actor también optó por el 'luto' en la última première de la serie que le ha catapultado a la fama.



Itziar Ituño. De lo más elegante, 'Lisboa' presumió de piernas y de escote con un elegante vestido de terciopelo en color verde oscuro con el que se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche.



Pedro Alonso - el gran 'Berlín', que tendrá una serie de spin off en Netflix - Miguel Ángel Silvestre - uno de los últimos en incorporarse a la serie - Enrique Arce ('Arturito'), Mirko Dragic - 'Helsinki' en la serie - Luka Peros ('Marsella') y un largo etcétera de actores que de una manera u otra han marcado el rumbo de 'La casa de papel' que, ahora sí, llega a su fin. ¡Jarana a esta inolvidable banda de atracadores!