La Sra. Tomasa sigue redescubriendo la música latina y se expande a México

Fotografía cedida hoy por Pau Griera, que muestra al grupo de música latina "La Señora Tomasa"durante una sesión en la Ciudad de México (México). EFE/Pau Griera /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- Después de casi una década de impulsar y explorar nuevos horizontes de la música latina, la agrupación catalana La Sra. Tomasa "cruza el charco" profesionalmente por primera vez para compartir con México su evolución musical.

"Nunca hemos estado en Latinoamérica, solo hemos tocado en Europa y tenemos la expectativa muy alta", cuenta este miércoles en entrevista telefónica con Efe Pau Lobo, vocalista de la agrupación, quien espera con ansias la llegada al país latinoamericano.

En los planes de la agrupación está quedarse en México hasta que termine el año.

En su agenda están marcados dos destinos en donde compartirán su música con el público y una serie de encuentros con artistas nacionales con quienes buscan convivir y conocer un poco más de la cultura mexicana.

"Queríamos venir para Latinoamérica porque finalmente nuestra música nace allí, nosotros acá la tocamos con mucho respeto", cuenta Lobo sobre la banda que se caracteriza por mezclar diversos géneros musicales latinos como la cumbia, el son y la salsa, entre otros, con sonidos electrónicos.

PIONEROS EN SU TIERRA

Según recuerda Lobo, la agrupación nació en 2013 de las ganas de salir del estancamiento musical y monótono en el que se encontraba Barcelona, de donde son originarios.

Eso los convirtió en pioneros de la mezcla de ritmos latinos con música electrónica en su país.

"Cuando nosotros empezamos a mezclar la música latina con electrónica no había nadie en España que lo hiciera, ahora sí está más a la orden del día, pero está bien pensar que de alguna manera hemos podido influir en la gente para redescubrir la música latina", comenta Lobo.

Es por ello que el cantante considera que la llegada a Latinoamérica de su agrupación, formada por él y seis músicos más, era algo que inevitablemente sucedería en algún momento.

Ahora, su música ha ido evolucionando y sus sonidos han pasado del "drum and bass" al "trap", mezclando ritmos actuales y apoyándose también en colaboraciones de artistas.

Con dos presentaciones en diciembre, la primera el 12 en la Ciudad de México y el 17 en Guadalajara (Jalisco), La Sra. Tomasa finalizará su gira expandiendo sus horizontes.

Además, presentarán en México un filme que realizaron en 2019 con la grabación de un concierto en vivo en el que se observa una escena musical viva que mantienen en su país.

"Fue una experiencia muy bonita llevar nuestra música a la pantalla en España y nos parecía una buena idea traerla a México para mostrar lo que hacemos allá", menciona el cantante sobre el filme que se proyectará el jueves 9 de diciembre en el Orfeón Catalán de México.

Con toda su atención en los "shows" que han presentado y que los esperan en el país, Lobo confiesa que se encuentran trabajando en más música.

"Hemos construido un espectáculo para mostrar qué ha sido La Tomasa todo este tiempo y ante todo mucha fiesta, mucho baile y mucha caña. Van a gozar, conozcan o no conozcan la banda", asegura Pau.