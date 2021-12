La Sala Constitucional avala el proyecto de ley del cannabis medicinal en Costa Rica

Fotografía de archivo en la que se registró un gotero con cannabis medicinal. EFE/Bienvenido Velasco

San José, 30 nov (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica informó este martes que no encontró vicios de inconstitucionalidad en un proyecto de ley que pretende legalizar la producción y venta de cáñamo y cannabis medicinal, por lo que la iniciativa podrá ser discutida y votada pronto en el Congreso.

Tras la resolución de la Sala Constitucional, el Poder Ejecutivo informo que decidió "presentar de forma inmediata la convocatoria de esta iniciativa en el periodo de sesiones extraordinarias, para que una vez que llegue la sentencia integral se proceda con su conocimiento".

En la actualidad, el Congreso se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Ejecutivo es el que convoca los proyectos que deben analizar, discutir y votar los diputados.

Con la convocatoria del proyecto por parte del Ejecutivo, los diputados podrán darle la segunda y definitiva votación, una vez que la Sala Constitucional entregue la resolución íntegra del asunto.

La ley permitirá a las autoridades costarricenses otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos

Además, la ley declararía libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, sin autorización previa especial o adicional de las autoridades.

El cáñamo, que tiene bajo contenido de THC, tiene usos industriales como la fabricación de textiles, alimentos, semillas, aceites, biocombustibles, medicamentos y cosméticos, entre otros.

El pasado 21 de octubre un grupo de 10 diputados envió a consulta a la Sala Constitucional el proyecto de ley, lo que frenó la ratificación de la iniciativa que estaba prevista para ese día en el Congreso.

Los diputados que se oponen, la mayoría de partidos evangélicos, justificaron la consulta a la Sala Constitucional en que la legalización del cannabis medicinal afecta la seguridad y la salud pública del país.

El Congreso aprobó la ley en primer debate el pasado 19 de octubre, en una votación de 33 diputados a favor y 11 en contra, con 44 legisladores presentes de los 57 que integran el Legislativo.

Cifras del Gobierno costarricense indican que el cáñamo es una industria mundial en desarrollo, con expectativas de crecimiento que rondan el 22 %, y que se estima que la utilidad en cuanto a sus derivados ronda los 10.000 dólares por hectárea.

Por su parte, la firma legal BLP, que ya logró el registro de 3 productos cosméticos y alimenticios que contienen CBD (cannabidiol) y libres en un 100 % de THC (tetrahidrocannabinol), que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, calcula que el mercado mundial del Cannabis, en términos generales, podría crecer de 12.000 millones de dólares en el 2019 a 55.800 millones para el 2025.

Meses atrás, el Gobierno costarricense había expresado su apoyo a la industria del cáñamo, pero se oponía a la legalización del cannabis medicinal, pues consideraba que no tiene las herramientas para ejercer un control adecuado de la actividad. EFE

