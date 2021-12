La repetición de comicios en el estado venezolano de Barinas daña al Consejo Nacional Electoral, según el rector Enrique Márquez

El rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, en un fotografía de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R./Archivo

Caracas, 1 dic (EFE).- La repetición de las elecciones en el estado venezolano de Barinas, cuna de Hugo Chávez, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras la victoria del opositor Freddy Superlano menoscaba al Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció este miércoles el rector de esa entidad Enrique Márquez.

"En mi condición de rector del CNE y principalmente como ciudadano, no puedo dejar de elevar mi voz en relación a las recientes decisiones de la Sala Electoral del TSJ, las cuales podrían menoscabar las atribuciones del CNE", escribió en Twitter Márquez, un rector de perfil opositor.

Especialmente, considera que pueden "comprometer la esencia misma del poder electoral", uno de los cinco poderes públicos de Venezuela que está constituido por el CNE, en "la protección de la voluntad del soberano expresada a través del sufragio".

"El desempeño del CNE en los procesos comiciales, la dinámica electoral, y la protección de la integridad del voto como instrumento fundamental de participación ciudadana, fuente creadora de todos los poderes públicos, son elementos inalterables en la democracia", agregó Márquez.

Por eso, afirmó que no se puede "permitir que esta esencia se perturbe", pues se dañaría "la génesis misma de la participación ciudadana".

"El voto, el acto del ciudadano de sufragar, es quizás la primera de las instituciones republicanas y para realzar su valor es imprescindible la separación de poderes, como soporte de un estado de derecho y justicia social", apostilló.

Márquez concluyó que "el inicio del acto electoral, el desenvolvimiento del proceso, el cierre de las mesas, los escrutinios y el solemne acto de la proclamación de los funcionarios electos, son funciones sagradas del ente electoral, que no deben ser obstaculizadas por intromisiones ajenas al CNE".

Este martes, el CNE convocó formalmente la repetición de los comicios en Barinas después de que el TSJ diera la orden y dejara sin efecto las votaciones del pasado 21 de noviembre en esa región.

El Supremo tomó la decisión tras recibir una acción de amparo constitucional, interpuesta por Adolfo Superlano, considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque Freddy Superlano (con quien no tiene relación) se presentó pese a estar inhabilitado.

No obstante, el también rector del CNE Roberto Picón dijo ayer que la institución no sabía que Freddy Superlano estuviera inhabilitado cuando se postuló para las elecciones del 21 de noviembre. EFE

