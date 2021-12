La primera mitad del mandato de López Obrador en 12 momentos clave

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en una rueda de prensa en Palacio Nacional, de la Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Ciudad de México, 1 dic (EFE).- "No tengo derecho a fallar". Con esta frase Andrés Manuel López Obrador arrancó hace tres años su Presidencia en México después de arrasar en las urnas gracias a su promesa de erradicar la corrupción, la desigualdad y la inseguridad.

El mandatario del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llega al ecuador de su mandato con una alta popularidad y doce momentos destacados que han marcado su gestión:

1- UNA NUEVA POLICÍA MILITAR

Para afrontar la inseguridad, el presidente creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad pública compuesto eminentemente por militares, por lo que activistas lo acusan de "militarizar" el país.

Los dos primeros años de López Obrador fueron los más violentos desde que hay registros en México, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.558 en 2020, además de registrarse matanzas como la de la comunidad mormona de los LeBarón.

2- SUELTAN AL HIJO DEL CHAPO

En un confuso operativo, las autoridades arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, pero el Gobierno ordenó su liberación después de que sicarios del Cártel de Sinaloa sitiaran la ciudad de Culiacán.

La postura de López Obrador hacia el narcotráfico ha generado controversia por haber mostrado en más de una ocasión, por ejemplo, muestras de cariño y respeto hacia la madre del Chapo.

3- REFUGIO PARA EVO

En noviembre de 2019, un avión de las Fuerzas Armadas de México emprendió un largo periplo para sacar de Bolivia a Evo Morales, quien había dimitido denunciando un golpe de Estado, y lo trasladó a territorio mexicano, donde se asiló durante un mes.

A raíz de ello, el Gobierno de López Obrador se ha enfrentado con la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo que López Obrador propone suprimir.

4- UNA PANDEMIA SANITARIA Y ECONÓMICA

El primer caso de covid-19 en México fue detectado el 27 de febrero de 2020 y desde entonces la pandemia acumula 3,9 millones de contagios y 294.000 muertos confirmados, la cuarta cifra más alta del mundo, además de una histórica contracción económica del 8,2 %.

López Obrador, quien tuvo covid en enero pasado, ha sido reacio a llevar mascarilla y a aplicar severas restricciones, y ha basado su estrategia en ampliar las camas hospitalarias y vacunar a todos los adultos del país.

5- LA VERDAD DE AYOTZINAPA

López Obrador reabrió la polémica investigación con la que el Gobierno de Enrique Peña Nieto había dado carpetazo al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

El 7 de julio de 2020, se anunció el hallazgo de restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en un lugar diferente donde el Gobierno anterior concluyó que habían sido quemados los jóvenes.

6- EL AMIGO TRUMP

Contra todo pronóstico, López Obrador tejió una gran afinidad con el presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), quien había amenazado a México con imponer aranceles si no frenaba las caravanas de migrantes centroamericanos.

"Usted no nos ha tratado como colonia", expresó el 8 de julio de 2020 al visitar a Trump en la Casa Blanca en el que fue su primer viaje al extranjero.

7- ODEBRECHT ESTALLA EN MÉXICO

El caso Odebrecht estalló en México el 17 de julio de 2020 con la extradición desde España del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien inculpó en la trama de sobornos a decenas de políticos, incluido a Peña Nieto.

En octubre pasado, Lozoya fue captado cenando en un restaurante de lujo, tras lo cual la Fiscalía dejó de considerarlo un testigo protegido y entró en prisión.

8- EL "SORTEO" DEL AVIÓN.

Ha intentado sin éxito vender el avión presidencial de su antecesor al considerar que una aeronave tan lujosa no la tenía "ni Obama", e incluso se le ocurrió la posibilidad de sortearlo.

Finalmente, el 15 de septiembre de 2020, la Lotería Nacional llevó a cabo la famosa rifa del avión, pero en lugar de la aeronave, se sorteó el equivalente a su precio en efectivo.

9- CITA EN LAS URNAS

La elevada popularidad del presidente, superior al 60 %, facilitó a su partido, Morena, retener la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, si bien no logró la mayoría de tres cuartos para reformar la Constitución.

Un mes después, la consulta popular que convocó sobre enjuiciar por corrupción a los expresidentes del país pinchó con una raquítica participación del 7 %.

10- SIN PERDÓN POR LA CONQUISTA

Al cumplirse en agosto pasado los 500 años de la caída de Tenochtitlan, López Obrador quiso que la monarquía española se disculpara por los abusos de la conquista, algo que no logró y dañó la relación con el Gobierno español.

Tampoco consiguió que Austria devolviera a México el penacho del emperador azteca Moctezuma II, pero sí que el papa Francisco reconociera por carta "los errores" cometidos por la Iglesia durante la conquista.

11- UNA REFORMA DE ALTO VOLTAJE

López Obrador envió el pasado 1 de octubre al Congreso una propuesta de reforma constitucional para fortalecer al sector público eléctrico y limitar la participación de empresas privadas.

La reforma, que todavía no ha sido debatida, ha despertado "serias preocupaciones" en Estados Unidos y ha sido criticada por ambientalistas que consideran que relega las energías limpias.

12- LAS MAÑANERAS.

El mandatario ha emprendido una inédita política de comunicación basada en las llamadas "mañaneras", ruedas de prensa que ofrece todos los días a las siete de la mañana, y donde defiende sus acciones y arremete contra sus adversarios y la prensa crítica.