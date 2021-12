La City de Londres refuerza lazos con España, su "mayor socio europeo"

El nuevo alcalde de la City o distrito financiero de Londres, Vincent Keaveny, viaja este miércoles a España, en su primera visita oficial al extranjero, a fin de reforzar la relación con "el mayor socio europeo del Reino Unido en cuanto a inversión en servicios financieros", dice en una entrevista con Efe. EFE/ Clàudia Sacrest

Londres, 1 dic (EFE).- El nuevo alcalde de la City o distrito financiero de Londres, Vincent Keaveny, viaja este miércoles a España, en su primera visita oficial al extranjero, a fin de reforzar la relación con "el mayor socio europeo del Reino Unido en cuanto a inversión en servicios financieros", dice en una entrevista con Efe.

Investido como 693 Lord Mayor of London el pasado 13 de noviembre -el primer irlandés en ocupar el cargo, que le convierte en embajador del sector financiero británico, desde su creación en el siglo XII-, Keaveny ha elegido Madrid como su primer destino, tras lo cual irá a Portugal, "por razones personales y estratégicas", señala desde su residencia de Mansion House.

"Personalmente, durante mis 30 años como abogado en la City, he trabajado mucho con bancos y aseguradoras españoles, reuniendo dinero en los mercados de capitales, y por eso quería visitar Madrid durante mi mandato", explica este dublinés de 56 años, que previamente fue concejal en el consistorio de la City.

"Por otra parte -prosigue-, España es enormemente importante para el Reino Unido. Antes de la pandemia, el Reino Unido invertía 75.000 millones de libras (88.000 millones de euros) anuales en España y España unos 50.000 millones (65.000 millones de euros al cambio de hoy) aquí, o sea que hay mucha inversión directa entre los dos países".

Y de esos 50.000 millones, "20.000 (23.500 millones de euros) fueron a los servicios financieros, por lo que España es de hecho nuestro mayor socio europeo en cuanto a inversión en los servicios financieros", apunta.

Durante su visita a la capital española, Keaveny se entrevistará con representantes del Banco Santander; la Asociación Española de Banca; el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP); el despacho jurídico Cuatrecasas y con miembros del Ayuntamiento y el Gobierno madrileños, según su agenda.

Dado que su papel es de representación y no político, no está previsto que se firmen acuerdos, sino que el objetivo del alcalde es "mantener conversaciones importantes" tanto sobre las negociaciones en curso del Reino Unido con la Unión Europea (UE) para un acuerdo de servicios financieros como sobre posibles pactos bilaterales.

"Las conversaciones con Bruselas continúan y esperamos que el memorándum (sobre servicios financieros, consensuado el pasado marzo) permita llegar a soluciones positivas y pragmáticas", afirma.

"Pero hay muchas cosas fuera del área de regulación y competencia de la UE que pueden hacerse bilateralmente y voy a animar a que se hagan. Por ejemplo, en materia de servicios bancarios, existen actividades como la realización de depósitos que están reguladas a nivel nacional", por lo que habría posibilidad de entendimientos.

Keaveny también espera analizar con sus interlocutores las posibilidades que ofrece el sector financiero británico -simbolizado por la City de Londres, aunque hay empresas en otras partes del Reino Unido- para las compañías españolas de tecnofinanzas.

"Estamos muy abiertos a que vengan otras empresas, a la competencia. Es uno de los puntos fuertes de la City, que estamos muy abiertos a la competencia internacional", mantiene.

El puesto político de alcalde de la City -máxima autoridad, solo por detrás de la reina Isabel II, en el distrito del este londinense conocido como la Milla Cuadrada (antiguo Londinium romano)- es diferente al de regidor de Londres, que asumió en mayo el laborista Sadiq Khan.

Keaveny fue elegido, como es tradición, por los votantes de la City de entre 25 concejales, para un mandato de un año al frente de la corporación.