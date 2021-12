Juan Avellaneda habla por primera vez de su compromiso con Sergio Corbera. ¡Nos vamos de boda!

01-12-2021 Juan Avellaneda. MADRID, 1 (CHANCE) Hace tan solo unos días se filtraba la noticia. Después de diez años de discreta relación, Juan Avellaneda se ha comprometido con su pareja, Sergio Corbera, y será en otoño de 2022 cuando formalicen su unión en una ceremonia por todo lo alto a la que no faltarán algunas de las mejores amigas del diseñador, como Tamara Falcó o Nieves Álvarez. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Hace tan solo unos días se filtraba la noticia. Después de diez años de discreta relación, Juan Avellaneda se ha comprometido con su pareja, Sergio Corbera, y será en otoño de 2022 cuando formalicen su unión en una ceremonia por todo lo alto a la que no faltarán algunas de las mejores amigas del diseñador, como Tamara Falcó o Nieves Álvarez.



Radiante y muy ilusionado, Juan nos ha hablado por primera vez de su boda en los Premios Mujerhoy, confesando que nunca se hubiese imaginado que su novio diese el paso de pedirle matrimonio en Roma con un anillo muy significativo.



- CHANCE: habrás recibido más de una felicitación por tu boda



- JUAN: hay etapas y hoy es la etapa del compromiso. Estoy feliz, no hay que quemar etapas, hay que ir pasito a pasito y estoy feliz. Mi pareja* no sé cómo se dice esto, nos comprometimos. Estoy súper feliz, la verdad es algo súper bonito y la verdad que no me esperaba.



- CH: se va sellar con una boda*



- JUAN: tiempo al tiempo. No hay que quemar etapas en esta vida y hay que ir pasito a pasito. Me ha encantado porque de repente he visto lista de invitados en internet con la gente que va a venir a mi supuesta boda. Me parece la bomba, me han hecho el trabajo. Acertarían bastante porque he visto invitados que he dicho pues sí.



- CH: los amigos te habrán felicitado y se habrán alegrado*



- JUAN: en la fiesta de Tamara Falcó fue ella quién descubrió un poco el pastel. Me cogió la mano y me dijo "congratulations for you engagement". ¿Qué ha pasado? Nieves Álvarez ya lo sabía, al final los amigos íntimos, soy súper celoso a mi intimidad, más por respeto a mi pareja, si yo soy receloso él ya ni os cuento. Pero sí que es verdad que estas cosas hay que compartirlas con los amigos y estoy súper feliz.



- CH: ¿cómo viviste ese momento?



- JUAN: muy bonito. Al final esas cosas son regalos de la vida y que te hace tu pareja. Es un momento* es algo como* me pongo cursi coño.



- CH: ¿te emocionaste?



- JUAN: claro. Es un momento significativo, cuando tu estás con una persona diez años que ya das todo un poco por hecho y que no pueden pasar más cosas que te regale el anillo que te proponga un compromiso* entonces es súper bonito. Al final cualquier gesto que sea de amor es súper bonito. Normalizar que también en la comunidad gay se puede hacer esto es un mensaje muy potente. De pequeño no tenía referentes. El único referente que tenía era, que también está muy bien porque tiene que haber de todo, es la marica loca que desprestigiaba todo, entonces era como una caricatura y yo pensaba qué pena, entonces es verdad que te cuesta un poco más, pero ahora tener referentes está muy bien, por esa parte me alegro.



- CH: ¿no te esperabas nada?



- JUAN: no, la verdad que no. Yo sé que él estas cosas no le gustan nada, pero de repente me ha dado la sorpresa y estoy feliz. Es el mejor regalo de navidad.