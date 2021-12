JJ.OO.- Alejandro Blanco, reelegido presidente del COE: "Es un día de compromiso, hay que mantener este nivel"

01-12-2021 Alejandro Blanco ha sido reelegido como presidente del COE hasta 2025.. El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, expresó este miércoles su "alegría" por el "apoyo" recibido y reconoció estar "comprometido" con los deportistas españoles para "mantener el nivel" alcanzado, tras ser reelegido en el cargo por quinto periodo consecutivo en la Asamblea General Extraordinaria del organismo. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES COE



El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, expresó este miércoles su "alegría" por el "apoyo" recibido y reconoció estar "comprometido" con los deportistas españoles para "mantener el nivel" alcanzado, tras ser reelegido en el cargo por quinto periodo consecutivo en la Asamblea General Extraordinaria del organismo.



"Estoy muy contento, no por la votación, sino por el apoyo que me ha dado la gente con su aval, que es el reflejo de un trabajo en equipo. La gente confía y estamos haciendo un buen trabajo. Es un día de alegría, de satisfacción, pero también de compromiso, porque este nivel hay que mantenerlo. Llegar es muy difícil, pero mantener el nivel cinco periodos es más difícil. Todos juntos lo podemos hacer, por eso estoy muy comprometido", expresó Blanco tras la Asamblea Extraordinaria celebrada este miércoles en la sede del COE en Madrid.



Alejandro Blanco, que en su anterior mandato ya se convirtió en el presidente que más años ha permanecido al frente del movimiento olímpico español, recibió el apoyo casi unánime de los asambleístas, con 156 votos a favor y 7 en blanco de los 163 posibles, dando así continuidad a una gestión que comenzó el 30 de septiembre de 2005.



"Seguiré apostando por defender a los deportistas españoles. Todos los dirigentes tenemos que estar por y para los deportistas. Y hacer una apuesta muy fuerte por crear el primer centro de inteligencia artificial de deporte en el mundo", manifestó como retos para este mandato.



En el cierre de la Asamblea, el dirigente anunció que se construirá un pabellón junto al párking en la sede del COE, que será un centro de investigación de medicina, alimentación y hábitos saludables a nivel mundial. Así como también el programa para refugiados, por el cual, con el apoyo del Gobierno, se crearán una serie de centros como el que ya existe en Getafe.



"Hoy me demuestran públicamente el cariño que me dan en el despacho y en cada competición, es un gran día para el deporte español. La unidad que se ha demostrado indica que sea cual sea la diferencia si tienes un objetivo es así como se consiguen los grandes resultados", reconoció con satisfacción.



El presidente del Comité Olímpico Español es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, ciudad a la que se trasladó desde su Orense natal para formarse en el ámbito deportivo antes de comenzar su carrera como directivo en diferentes instituciones relacionadas con el mundo del deporte.



El judo fue su deporte. Llegó a ser cinturón 7º DAN y ejerció como entrenador y árbitro antes de ocupar el cargo de presidente de la Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y León desde 1985 hasta 1993, año en el que pasó a dirigir la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados.



Fue uno de los principales impulsores de la Confederación de Federaciones Deportivas Españolas (COFEDE), fundada en 2003, y de 2011 a 2013 ocupó la presidencia de la candidatura de Madrid para albergar los Juegos Olímpicos de 2020.



En numerosas ocasiones fue designado por el Comité Olímpico Internacional como mediador en la resolución de conflictos entre los Comités Olímpicos Nacionales y sus respectivos Gobiernos, con el fin de alcanzar acuerdos satisfactorios para todas las partes. De hecho, el propio presidente del COI, Thomas Bach, elogióel trabajo de Blanco al frente del deporte y el movimiento olímpico, concediéndole la medalla de oro del máximo organismo olímpico por su labor solidaria.



De esta forma, Alejandro Blanco afronta un quinto mandato, avalado por el 100 % de las Federaciones Olímpicas y por el 92 % de las No Olímpicas, que se extenderá hasta el primer semestre de 2025.