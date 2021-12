JJ.OO.- Alejandro Blanco: "Los Juegos en Madrid tienen que ser una posibilidad real, no podemos renunciar a ellos"

16-10-2020 El presidente del COE, Alejandro Blanco. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES DIEGO GONZALEZ SOUTO



El recién reelegido presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, insistió en que Madrid "no puede olvidar el sueño olímpico", en referencia a la "posibilidad real" de que la capital española pueda presentar una candidatura para organizar este evento deportivo en el futuro.



"Madrid no puede olvidar el sueño olímpico, es la ciudad más preparada del mundo. Unimos el gran nivel deportivo, organizativo, el de nuestros dirigentes y que más del 90% de la población quiere unos Juegos. He hablado con el alcalde de esto. Nos deben unos Juegos Olímpicos. Los Juegos en Madrid tienen que ser una posibilidad real, es que no podemos renunciar a unos Juegos en Madrid, es imposible", manifestó Alejandro Blanco, tras ser reelegido como presidente del COE en Asamblea Extraordinaria.



Así, el dirigente señaló que ya trabajan para construir los cimientos de Madrid como "centro de la organización deportiva del mundo", aunque no se olvidó tampoco de la candidatura, todavía en el aire, de Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030, para los que Blanco espera que el deporte "salve las barreras" aún existentes.



"Estos Juegos deben ser los del entendimiento, del respeto y del diálogo, por muchas diferencias políticas que existan, hay un espacio que es el deporte. Todos tenemos el objetivo de que la candidatura sea la de todos. Esa candidatura tiene un gran significado para la sociedad española", valoró.



"PEKÍN 2022 ESTÁ GARANTIZADO AL 100%"



A tan solo dos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, Blanco reconoció que hay "preocupación" por el aumento de contagios derivados de la nueva variante del coronavirus Ómicron. "Las medidas sanitarias son tan extremas que garantizan la salud de toda la familia olímpica. La variante que ha salido genera inquietud, pero las medidas son muy fuertes. Los juegos están garantizados al 100%, tendrán grandes controles", adelantó.



Por otro lado, el presidente del COE valoró la condena a 30 años de cárcel al expresidente del Comité Olímpico Brasileño Carlos Arthur Nuzman, por pagar sobornos para comprar votos para la candidatura de Río 2016. "Estoy disgustado. Al final se demuestra que se descubre la verdad. Si haces trampas se descubre y lo pagas, es muy buena noticia por limpiar. Hablamos de limpieza de personas, no del movimiento olímpico", indicó.



Finalmente, Blanco elogió el gran nivel de los deportistas españoles en Tokyo 2020, lo que genera esperanza para París 2024. "Mucha gente quedó entre los ocho primeros, gente que en París va a tener 26 años y va a estar en su mejor etapa competitiva. La esperanza para París es extraordinaria, el nivel es muy bueno. Nos queda un ciclo corto pero muy intenso", concluyó sobre las opciones de España en los próximos Juegos.